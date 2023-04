Festa della Quaglia allo spiedo a Villaganzerla

Il venerdì, sabato e domenica, dal 28 al 30 aprile 2023 e il 5-6-7 maggio a Villaganzerla di Castegnero (VI): Festa di San Giuseppe e Festa della quaglia allo spiedo. Con intrattenimenti musicali insieme alle migliori orchestre, gruppi di ballo, spettacoli, luna park, pesca di beneficenza e un ricco stand gastronomico. Oggi inoltre assieme alla delizia simbolo della festa, potrete degustare anche il gustoso "Ragù di Quaglia" con le pappardelle, le "Lasagne alla Quaglia" e il "Risotto alla Quaglia".

La quaglia allo spiedo è il piatto principe della Festa e da quest’anno può fregiarsi della denominazione De.Co.

Stand Gastronomico aperto dalle 19:00 con tantissime proposte a base di Quaglia e tanti piatti tipici della nostra tradizione

Enoteca con un'accurata selezione di vini; perfetti per accompagnare la vostra cena o per un ottimo aperitivo

Q-Garden, giardino estivo per bere un aperitivo o per un drink post-cena in un'atmosfera tutta nuova

L’idea di questa prelibatezza che caratterizza la manifestazione venne al Signor Mazzucco Sergio. Un qualcosa che avesse delle radici storiche, popolari e culinarie. La quaglia aveva queste caratteristiche. Infatti, a Villaganzerla come in tutto il Basso Vicentino, vi erano parecchi contadini che la allevavano chi per il fabbisogno famigliare, ma anche chi per l’industria alimentare.

Dalle 500 quaglie del primo anno siamo passati ora agli oltre 6.000 pezzi cucinati in occasione del San Giuseppe.

Da far notare che spesso tale piatto è stato proposto in svariate occasioni anche al di fuori dell’ambito territoriale riscuotendo pareri favorevoli e positivi anche da illustri Chef e Gastronomi.

Negli anni sono scaturite delle nuove idee culinarie collaterali al prodotto cotto, quali il prelibatissimo e gustosissimo “Ragù di Quaglia” che bene si abbina alle pappardelle fresche e le “Lasagne alla Quaglia” e al “Risotto alla Quaglia”.

Piatti che stanno riscuotendo anch’essi un grosso apprezzamento da tutti.

Orari stand Chiosco Gastronomico: 19:00 - 22:30