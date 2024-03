Festa della donna a Vicenza: il programma

In occasione della Giornata Internazionale della donna sono tante le iniziative proposte alla cittadinanza e accompagnate dal motto, quasi urlato nell’immagine scelta per la campagna del 2024, che ricorda come il vero messaggio dell’otto marzo sia “l’otto sempre”.

Un gioco di parole, con il richiamo alla lotta per la parità di genere ancora lontana dall’essere raggiunta, che introduce un ventaglio di occasioni promosse dall’assessorato alle pari opportunità con le associazioni componenti la Consulta per le Politiche di Genere e molte realtà del territorio.

8 Marzo 2024

Nella Giornata internazionale della donna, venerdì 8 marzo, come da tradizione, l’Associazione Donna chiama Donna proporrà le primule per raccolta fondi nella Loggia del Capitaniato, dalle 9.

Alle 11 ci sarà l’inaugurazione di due panchine rosse in via Fermi e Piazza Nobel, a cura di Confartigianato Imprese Vicenza e Movimento Donne Impresa.

Come da tradizione sarà riproposto anche l’appuntamento religioso a cura del Centro Documentazione e Studi Presenza Donna, alle 20.30 alla chiesa di San Giuseppe, in collaborazione con molte realtà del territorio.

Le Gallerie d’Italia – Vicenza offrono a tutte le donne il biglietto ridotto per la mostra “Le trecce di Faustina”, una visita guidata gratuita e due conferenze.

In contra’ Cavour sarà a disposizione un gazebo informativo sui diritti delle donne nel mondo del lavoro.

Piazza delle Erbe alle 16 l’associazione Come un incantesimo organizza un flash mob a partecipazione libera e dalle 19 alle 20, con La Bicicletta è donna, promuove una pedalata da piazza Matteotti.

Biblioteca Bertoliana conferenza sulla graphic novel dedicata ad Elisa Salerno alle 16.30, mentre in piazza delle Erbe aperitivo alle 18 con dj set al femminile. La giornata si conclude con l’incontro di biodanza al centro Lagorà.

8 marzo, ore 11

Centro Congressi Confartigianato Vicenza, Via Fermi

a cura di Confartigianato Imprese Vicenza e Movimento Donne Impresa

Inaugurazione di 2 panchine rosse in via Fermi e piazza Nobel

Progetto culturale, sociale e comunitario che mira a visualizzare negli spazi pubblici e privati la lotta per la consapevolezza, l’informazione, la prevenzione e la sensibilizzazione contro la violenza di genere e il femminicidio. Una panchina verrà Installata in via Fermi nello spazio antistante il Centro Congressi di Confartigianato Imprese Vicenza e una panchina in piazza Nobel, con il numero verde di pubblica utilità 1522, per le richieste di aiuto delle vittime.

Ingresso libero. direzione@confartigianatovicenza.it

8 marzo, ore 13 e 15.30

Gallerie d’Italia – Vicenza, Contra’ Santa Corona 25

a cura di Club Soroptimist Vicenza

Il Soroptimist per Faustina

Il Club Soroptimist di Vicenza offre alla cittadinanza la possibilità di visitare gratuitamente, con guida, la mostra “LE TRECCE DI FAUSTINA. Acconciature, donne e potere nel rinascimento“, organizzata alle Gallerie d’Italia.

Ingresso su prenotazione entro sabato 3 marzo, fino ad esaurimento posti disponibili (primo gruppo di 25 persone ore 13 – secondo gruppo di 25 persone ore 15.30): vicenza@soroptimist.it

8 marzo, ore 16

Contra’ Cavour, angolo Corso Palladio

a cura di Coordinamento donne CGIL, Rete degli Studenti Medi e Amnesty International Vicenza

Quanto pesa un diritto?

Gazebo a tema, con lo scopo di informare la comunità riguardo i diritti delle donne nel mondo del lavoro, regalando spunti di riflessione sui traguardi raggiunti fino ad oggi e sulla strada ancora da percorrere, partendo dalla sensibilizzazione contro la violenza di genere e il gender gap.

8 marzo, ore 16

Piazza delle Erbe

a cura di Associazione Come un Incantesimo

Parlati con gentilezza

Un flash mob per ricordare che al primo posto ci siamo noi

Partecipazione libera

8 marzo, ore 16.30

Biblioteca Bertoliana, Palazzo Cordellina

Donne dietro le quinte: il lavoro creativo dietro la graphic novel dedicata ad Elisa Salerno

Incontro con Alce Walczer Baldinazzo ed Enrico Zarpellon.

Ingresso libero

8 marzo, ore 16.30

Gallerie d’Italia – Vicenza, Contra’ Santa Corona 25

a cura di Gallerie d’Italia – Vicenza

#INSIDE dentro la mostra “Le trecce di Faustina” – Una donna per capello

Capelli e acconciature sono spunto per alcuni racconti di donne che, tra mito e realtà, si sono contraddistinte tra la Roma antica e la corte rinascimentale con il loro coraggio, la loro audacia e la loro originalità. Indaghiamo come fantasia e creatività siano ingredienti indispensabili per la libera espressione di un mondo femminile ancora tutto da scoprire.

Attività gratuita, prenotazione necessaria: vicenza@gallerieditalia.com Numero Verde 800167619

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, le Gallerie d’Italia Vicenza riservano a tutte le donne il biglietto d’ingresso ridotto.

8 marzo, ore 18

Gallerie d’Italia – Vicenza, Contra’ Santa Corona 25

a cura di Gallerie d’Italia – Vicenza

#INSIDE dentro la mostra “Le trecce di Faustina” – Pettinature e Fragranze

Il percorso sensoriale olfattivo dedicato alle acconciature nel Rinascimento.

Un racconto sul lavoro di ricerca, studio e creazione delle identità olfattive presenti in mostra, appositamente composte ispirandosi a ricette rinvenute su antichi testi del 1500 (con degustazione olfattiva). In collaborazione con Integra Fragrances.

Attività gratuita fino ad esaurimento posti disponibili. Info e contatti: vicenza@gallerieditalia.com

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, le Gallerie d’Italia Vicenza riservano a tutte le donne il biglietto d’ingresso ridotto.

8 marzo, ore 18.00

Piazza delle Erbe

a cura di Fika Festival

Aperitivo Fikissimo con djset al femminile ed esposizione delle opere di Alessia Reniero di Bikini Bottom Tattoo Vicenza

8 marzo, ore 19-20

Piazza Matteotti

a cura di Bicicletta Sostantivo Femminile in collaborazione con Ass. Come Un Incantesimo

La Bicicletta è Donna

Una pedalata insieme per celebrare l’universo femminile, lungo un percorso urbano pianeggiante di circa 7 km. Iniziativa aperta a tutti, senza prenotazione, ma saranno le donne a guidare il gruppo.

Partecipazione libera

8 marzo, 20.30

Chiesa S. Giuseppe Lavoratore, via Mercato Nuovo 43

a cura di Centro Documentazione e Studi Presenza Donna

Abitare il creato. Donne e uomini ospiti di madre terra

Evento religioso. Testimonianze e riflessioni per interrogarci su come “abitare il creato” in un’ottica di rispetto e reciprocità.

In collaborazione con Unità pastorale Porta Ovest, Fondazione Homo Viator San Teobaldo, La Voce dei Berici, Centro Culturale San Paolo, Radio Oreb, 8xmille Chiesa Cattolica.

Ingresso libero con possibilità di offerta responsabile. Info e contatti: info@presdonna.it

8 marzo, ore 20.30-22

Centro Lagorà, via Lago di Pusiano 3

a cura di Centro Gaja Scuola di Biodanza di Vicenza

Biodanza – Amare se stessi per costruire relazioni d’amore sane e nutrienti.

Sessione esperienziale condotta da Donata Ricatti, facilitatrice e tutor di biodanza.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 339 6059372 – 338 8992362 – www.biodanzacentrogaja.com