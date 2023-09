Festa del Germano Reale e Sagra del Rosario a Santa Maria di Camisano

Indirizzo non disponibile

Da venerdì 22 a martedì 26 settembre 2023 si svolgerà la Festa del Germano Reale e l'Antica Sagra del Rosario a Santa Maria di Camisano Vicentino (contrà Pieve) nei pressi della Parrocchia. Ogni sera intrattenimenti musicali, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19.

Specialità culinarie: "Pasticcio con l'arna" - "Germano Reale con Polenta Fritta".

venerdì 22/09

dalle 19.00 aperitivo alternativo con PIF Music Live Bar e apertura stand gastronomico

dalle 21.00 musica live con "I MOCASSINI" - beat da uomini terribili

sabato 23/09

dalle 19.00 aperitivo alternativo con PIF Music Live Bar e apertura stand gastronomico

dalle 21.00 musica live con "ACUSTIC BANDIT" - 360 acustica rock

domenica 24/09

dalle 19.00 aperitivo alternativo con PIF Music Live Bar e apertura stand gastronomico

dalle 21.00 musica live con "WALK THE PLANK" - soft rock acustic

lunedì 25/09

dalle 19.00 aperitivo alternativo con PIF Music Live Bar e apertura stand gastronomico

dalle 21.00 musica live con "HAT'S EFFECTS" - not an acustic duo

martedì 26/09

dalle 19.00 aperitivo alternativo con PIF Music Live Bar e apertura stand gastronomico

dalle 21.00 musica live con "DAMIEN McFLY" - a man making music

Ingresso libero. Presso nuova sede CONTRÀ PIEVE in VIA NEGRIN, 13 - S. MARIA DI CAMISANO VICENTINO