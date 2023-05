Festa del Formaggio a Nogarole Vicentino

Cosa c'è di meglio della "Festa del Formaggio e dei prodotti De.Co." per dare il benvenuto alla primavera vicentina? L'edizione 2023 della Festa del Formaggio si tiene dal 5 al 7 maggio 2023.

Un intero weekend con assaggi, degustazioni, spettacoli ed attrazioni, uno strepitoso menù enogastronomico, mostra mercato per prodotti tipici e artigianato locale, la passeggiata dei capitelli, una prova di trail interamente nel territorio comunale di Nogarole, la storica corsa podistica Chiampo-Nogarole.

Una manifestazione enogastronomica nata per la promozione delle eccellenze del territorio, organizzata dalla Pro Loco di Nogarole Vicentino in collaborazione con l’Amministrazione comunale, i comitati sagra e le associazioni di volontariato di Nogarole e della frazione di Alvese.

Nel fine settimana i protagonisti saranno i formaggi e latticini di Nogarole con prodotti tipici e De.Co. della zona, insieme alle meraviglie naturali di questo estremo lembo dei monti Lessini in terra vicentina, a cavallo tra la Valle del Chiampo e la Valle dell’Agno.

Un’occasione unica per conoscere da vicino le eccellenze enogastronomiche del vicentino, in particolare i formaggi.

Nel programma troverete la dimostrazione in piazza della produzione di formaggio, una bellissima passeggiata in tre percorsi, un raduno in vespa, spettacoli e intrattenimento, corse competitive e mostra mercato per produttori agricoli, artigiani e hobbisti.

Vi accoglieranno ampi parcheggi, organizzati e illuminati.

Con orgoglio il cuore della “Festa del Formaggio” sarà il “Concorso Migliori Formaggi” tra i caseifici di Nogarole Vicentino, Trissino e Castelgomberto, gli ultimi caseifici cooperativi tradizionali rimasti nel comprensorio delle vallate dell’Agno e del Chiampo, che si sfideranno anche quest’anno in una battaglia all’ultimo pezzo di formaggio. Una giuria di “tecnici” e una giuria “popolare”, composta da tutti coloro che vorranno partecipare alla degustazione, daranno l’esito del vincitore per ciascuna delle categorie in gara: