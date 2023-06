Festa Campestre NaturalMonte a Monte di Malo

Venerdì 30 Giugno, Sabato 1 e Domenica 2 Luglio 2023, si terrà, a Monte di Malo, 35° Festa Campestre NaturalMonte, organizzata dalla Pro Loco di Malo in collaborazione con le associazioni del paese.

Quest’anno, come da tradizione, si terrà la consueta festa campestre in una fantastica location: Località Nogare a circa 300 mt dalla Contrà Morosella.

La particolarità di questa festa sta nel fatto che non si svolge in un piazzale o in un campo sportivo attrezzato ma bensì in una radura tra i boschi e lontano circa 2 Km dal centro del paese.

E’ una festa adattissima per le famiglie con i figli che trovano un ambiente tranquillo, sicuro e sereno, ideale per passare una giornata spensierata.

Programma

Venerdì 30 Giugno :

- ore 19:30: Apertura STAND con gnocchi e panini onti

- ore 21:00: MARCO FESTA DJ

Sabato 1 Luglio :

- ore 18:30: Apertura stand gastronomico - Bartender & Cocktail bar

- ore 21:00: IT'S 90 TIME dj set - Viaggio nella musica dance degli anni 90 by "90 Wonderland"