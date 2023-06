Tutti gli eventi a Schio dal 23 al 25 giugno 2023

Questa settimana non c'è imbarazzo nella scelta delle proposte a cui prendere parte... c'è una vera difficoltà! La macchina estiva è infatti partita di gran carriera e accanto alle iniziative "stanziali" come mostre e cinema all'aperto, incontri e cene sotto le stelle, si configura uno scenario di grande movimento, sia in città, con musica, aperitivi, il beach fest, il torneo di basket e il mini gran premio Unicef, sia sulle colline con il Festival Fuoribosco, le passeggiate in Valleogra e la cerimonia sul Monte Novegno.

Gran finale il 29 giugno con gli eventi per la festa del Patrono, l'inaugurazione della statua dedicata a Santa Bakhita e lo spettacolo pirotecnico.

Venerdì 2 3 giugno

Cena sotto le stelle e raffinatezze musicali

Ore 19.00

Palazzo Boschetti

Ingresso libero

Cinema estate - LAGUNARIA

Un film di Giovanni Pellegrini

Ore 21.00

Palazzo Toaldi Capra, Anfiteatro

Anguriara – OPENING PARTY

Dj “Gli Spettinati”

Ore 20.00

Rocolo di Giavenale, Schio

Cucina: panino rustego

Sabato 24 giugno

Anguriara – Cb band

Ore 20.00

Rocolo di Giavenale, Schio

Cucina: panino facciavista

Mini Gran Premio UNICEF

Ore 16.00 - 19.00

Piazza A. Rossiù

Gara di macchine a pedali per bambini dai 4 ai 9 anni

Osservatorio aperto

Org. Gruppo Astrofili di Schio

Ore 21.00 – 01.00

Osservatorio Astronomico "Don Francesco Faccin", Monte Novegno

Ingresso libero, gradita prenotazione per l’accesso alla specola

Cena sotto le stelle

Ore 19.00

Palazzo Boschetti

Concerto Mr. Boss Band

Acoustic rock

Ore 21.00

Palazzo Boschetti

Ingresso libero

Schio Teatro 80 “Tracciami per l’eredità”

Ore 21.00

Anfiteatro Palazzo Toaldi Capra - (In caso di pioggia: Teatro Magrè)

Ingresso libero

Domenica 25 giugno

Collezionando a Schio

Mercatino vintage, antiquariato e hobbistica

Ore 8.00 – 20.00

Piazza A. da Schio

10° Rally dei Careti

Ore 8.00

Ritrovo nel Piazzale in via Falgare (Poleo)

Attenzione alla variazione della viabilità

Cerimonia monte NOVEGNO

Commemoriazione del 105° anniversario della vittoria

Ore 08.30 incontro con le autorità, ore 10.30 Ritrovo nella conca di Monte Novegno

Ara al Monte Novegno

Occhio al suono!

Concerto dei gruppi di musica d’insieme dell’accademia musicale di Schio

Ore 21.00

Anfiteatro Palazzo Toaldi Capra

Festival Fuoriboso: Caccia fotografica al fiore

Passeggiata e fotografia

Ore 10.00

“Busa” Monte Novegno

Aperitivo in Parco

Chiosco aperto

ore 19.00

Palazzo Boschetti

Film: Le aquile Randagie di Gianni Aureli

Ore 21.00

Palazzo Boschetti

Offerta libera

Festa europea della musica - Occhio al suono!

Concerto dei gruppi d'insieme dell'Accademia Musicale di Schio

Ore 21.00

Anfiteatro Toaldi Capra - In caso di pioggia Lanificio Conte

Ingresso libero

