Escursione sul Monte Chiesa: nella storia con i colori dell'autunno

Il monte Chiesa, cuore di una delle più tormentate aree del conflitto 1915-1918, divenne il "memoriale" del 17° reggimento sloveno di Lubiana, schierato lassù nel giugno del 1916 assieme ad unità bosno-erzegovesi e stiriane. Fu infatti il reggimento di Lubiana ad organizzarne le linee e le retrovie; della sua presenza restano importanti vestigia come i baraccamenti del comando, la cosidetta "Dolina degli Sloveni" ed il complesso sistema di gallerie e postazioni in caverna del Thurmau Tunnel in onore al comandante del reggimento Ventour von Thurmau.

Sabato 22 Ottobre dalle 9.00 alle 16.00

Escursione Guidata sui Luoghi della Meditazione con i colori dell'autunno

Un viaggio, lungo percorsi inediti, alla scoperta d’infiniti segreti di una natura ammantata d'autunno che copre ricordi di morte e conflitti.

Meta: Monte Chiesa 2061 m e non solo, lungo percorsi inediti. Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI). Escursione interessante sia dal punto di vista storico, naturalistico e geologico.

Escursione: difficoltà medio - percorso ad anello – inferiore ai 15 km - dislivello positivo 400 m circa

Costo escursione guidata: 25€ - ragazzi sotto i 15 anni: 10€

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS - telefonate - pontinmichele@gmail.com

Ora & Luogo di ritrovo: ore 9.00 - Sport & Gourmet

Località Busa Fonda, Gallio VI

Equipaggiamento richiesto: Scarpe da trekking, k-way, vestiario adeguato alla stagione (pile e maglietta di ricambio sempre nello zaino!), zaino, borraccia con acqua (almeno 1L) e snack.

PRANZO al SACCO!

Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè, bastoncini.