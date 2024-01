Escursione sui Colli Berici, alla scoperta della Valle dei Calvi tra natura e storia

Escursione guidata sui Colli Berici, alla scoperta della Valle dei Calvi e delle bellezze storiche e naturalistiche della zona. Lungo il percorso si attraversano boschi e piccoli borghi e spuntano le prime fioriture.

Domenica 4 febbraio 2024



Ritrovo in zona Altavilla Vicentina alle ore 9,45, il punto preciso verrà dato al momento dell'iscrizione

Rientro per le 15,00 circa

PRANZO AL SACCO



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lunghezza 10,5 km;

Dislivello 260 m

Difficoltà: E escursionistica



ABBIGLIAMENTO: Adeguato alla stagione: bastoncini, abbigliamento a strati, scarponcini da montagna, meglio alti alle caviglie e comunque con una buona aderenza sui vari tipi di terreno. Abbigliamento anti-pioggia e copri zaino in caso di maltempo.



COSTO A PERSONA : Costo escursione : 15 euro adulti, 8 euro bambini dai 7 ai 13 anni

Per prenotazioni e per maggiori informazioni sul percorso contattare:

Simona Guida Ambientale Escursionistica Tel.: 388.638 3495 anche con whatsapp dalle ore 16 alle 19, in caso di non risposta verrete ricontattati appena possibile oppure inviando email a: turismonaturalisticorurale@gmail.com