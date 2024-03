Siete pronti a salire in slitta con i fantastici Siberian Huskies per provare una delle più affascinanti discipline sportive invernali?

Per secoli il popolo dei Ciucki ha utilizzato la slitta trainata da cani come mezzo di locomozione, dove tutti i comandi sono vocali e, a seconda dell’ordine che viene impartito dal musher (il conduttore), i cani leader lo eseguono prontamente.

Grazie al profondo legame di affetto e di rispetto tra il conduttore ed il cane, faremo una fantastica esperienza sulla neve che abbina la passeggiata allo sleddog.

Dopo una breve passeggiata i musher del gruppo Sleddog Club Valscura - Cansiglio presenteranno ai partecipanti questa attività e poi via per un giro di prova con i cani!

Domenica 10 marzo 2024 dalle ore 9.30

Escursione e sleddog sulla neve

META: Monte Valmaron - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

La prenotazione è obbligatoria.

DIFFICOLTÀ: difficoltà 1 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 100 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna (NO MOON BOOT), vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, zaino, acqua per tutta la durata dell’escursione (almeno 1 litro), un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti.

COSTO: 70€ per gli adulti, 60€ per i ragazzi sotto i 15 anni e gli abbonati, comprensiva di assicurazione giornaliera per l’attività di sleddog.

Nel caso in cui non dovesse esserci neve l’evento sarà annullato.

L'età minima per guidare autonomamente la slitta è anni 14. I bimbi più giovani, possono essere messi nella sacca davanti, ma dipende dal peso. Pertanto, verrà valutato al momento in base alle caratteristiche del bambino.

RITROVO: al parcheggio del Rifugio Valmaron, Enego (VI)

INFO: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com