Escursione ai presepi di Campodalbero

In Alta Val Chiampo nel vicentino c'è un piccolo paesino dove il tempo sembra essersi fermato e dove uomo e natura vivono ancora in armonia tra di loro..

Domenica 10 dicembre 2023 dalle ore 9 alle 16, si svolgerà l'escursione guidata ad anello si va a visitare Campodalbero nel momento più bello, ovvero quello dell'Avvento, dove nelle contrade sparse qua' e la' vengono allestiti dei meravigliosi presepi che ci faranno entrare nell'atmosfera natalizia.

Ci sarà spazio anche per ammirare le meravigliose montagne circostanti oltre che per scattare foto e degustare le deliziose specialità di Natale presso i chioschi che troveremo lungo il percorso.

Dislivello positivo 550m

Totale ore 5 comprese le soste

Difficoltà medio/facile

Adatto alle famiglie con ragazzi dai 10 anni in su.

Costo Escursione: 20€ adulti, 10€ ragazzi fino ai 16 anni se accompagnati dai genitori.



Per info e iscrizioni contattare il 3402960979 o scrivere a info@michelesavio.it entro il 09 dicembre 2023