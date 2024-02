Emma, in concerto al Marostica Summer Festival

pit area posto in piedi € 47+diritti di prevendita posto in piedi € 38+ diritti di prevendita tribuna € 52+ diritti di prevendita

Con la sua inconfondibile energia e un talento che attraversa generi e generazioni, Emma si appresta a incantare il pubblico del Marostica Summer Festival Volksbank il 6 luglio 2024 alle ore 21.30 in Piazza Castello. Si aggiunge al cartellone stellare della manifestazione, che include IL VOLO, Take That e Deep Purple.

La cantante, nota per la sua voce graffiante e appassionata, parteciperà anche alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Apnea", scritto in collaborazione con Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod, che ne è anche il produttore. Il singolo sarà disponibile digitalmente dal 7 febbraio e farà parte dell'edizione speciale "Souvenir Sanremo Edition 2024" di Emma.

A Sanremo, Emma avrà in una veste inedita, rimanendo fedele alla sua immagine artistica consolidata con l'album "Souvenir". "Apnea" promette di essere un brano coinvolgente, capace di far danzare e trattenere il respiro del pubblico. Durante la serata delle cover del festival, il 9 febbraio, Emma renderà omaggio a Tiziano Ferro, esibendosi in un medley dei suoi successi insieme al rapper genovese Bresh, in una fusione di pop e urban.

Dopo il successo dell'album "Souvenir", certificato oro e promosso dal tour "Souvenir in da club", Emma continua a lasciare il segno nella musica italiana, confermandosi come una delle voci più distintive e amate del panorama musicale. Con il nuovo singolo "Amore Cane" feat. Lazza, Emma si conferma al centro della scena musicale, pronta a conquistare il pubblico di Marostica con la sua energia e talento.

I biglietti del concerto saranno disponibili in prevendita dalle ore 12.00 di venerdì 2 febbraio (on line e punti vendita).

Inizio concerto ore 21.30.

Biglietti:

pit area posto in piedi € 47+diritti di prevendita

posto in piedi € 38+ diritti di prevendita

tribuna € 52+ diritti di prevendita

Tutto il programma: https://www.marosticasummerfestival.it/

La decima edizione di Marostica Summer Festival - Volksbank è organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il sostegno di Volksbank, main sponsor del festival.