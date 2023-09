Domenica ecologica a Vicenza: tutti gli eventi in programma

Pedalate, passeggiate naturalistiche, attività immerse nel verde e con gli animali, nonché performance artistiche, incontri e dibattiti. È il ricco programma della domenica ecologica del 17 settembre, organizzata dall’assessorato all’ambiente in concomitanza con la Settimana europea della mobilità. Nella giornata è previsto il blocco del traffico all’interno delle mura storiche dalle 10 alle 18.

Programma

Domenica 17 settembre assessorato all’ambiente e “Vicenza si muove!” propongono, nella Falesia di Gogna, dalle 9.30 alle 16.30, “Montagnando con il Cai” con passeggiate, arrampicate ed escursioni. “Bici & Boschi urbani” è la pedalata che partirà alle 9 dal Mercato Nuovo e alle 9.30 dalla Cascina Carpaneda per andare dal Bosco di Carpaneda a quello di Montecchio Maggiore. Da Parco Retrone partirà alle 16, con ritrovo alle 15.30, la regata “Vicenza torna in voga”, aperta a tutte le imbarcazioni a remo, da Parco Retrone fino a Villa La Rotonda. Arriverà in città anche “Fancy Women Bike Ride”, la pedalata, nata in Turchia, per sole donne all’insegna di creatività, libertà e bellezza: partenza alle 15 da corso Fogazzaro per un giro dentro e fuori le mura storiche. Arci organizza in centro storico “Spazi insoliti (2023)”, festival di attività e performance culturali dislocato in location private e pubbliche. Le partenze dei tour inizieranno alle 15 e alle 17 da Porto Burci, e saranno precedute da proiezioni del documentario “Junk” di Luca Ward in collaborazione con il progetto “Fact!”.

In centro storico, diverse iniziative avranno luogo in piazza dei Signori. Saranno esposte bici elettriche e muscolari e bici cargo. Sarà presente uno stand sulla raccolta differenziata di Agsm Aim. Si potranno fare attività con Viacqua. Scatola Cultura, dalle 14 alle 18, proporrà quattro postazioni, di cui tre in piazza dei Signori e una in piazza delle Erbe, che prevederanno attività ludico didattiche per i bambini.

In piazza dei Signori sarà presente inoltre uno stand dove sarà possibile, previa prenotazione online, effettuare la marcatura della propria bicicletta.

Per quanto riguarda il quartiere dei Ferrovieri, a Parco Retrone ci saranno attività per bambini e ragazzi, dalle 10 alle 18 sul tema del riciclo con l’Associazione genitori Ics; letture e laboratori per bambini dalle 10.30 e alle 15.30 con la libreria La Vispa Teresa; passeggiate naturalistiche da Parco Retrone al parco di Villa Bedin Aldighieri con Lions Club Vicenza Riviera Berica, con ritrovo alle 10 all’anfiteatro di via Giaretta, ai Ferrovieri. Sempre alle 10 dall’anfiteatro di via Giaretta si rinnova l’appuntamento con i clean up di Plastic Free Vicenza. Si potrà, inoltre, prendere parte alle visite guidate all’Abbazia di Sant’Agostino con partenza alle 10.30, 15.30 e 17. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 sarà aperto il canile comunale di via Mantovani per informazioni e scambio di figurine dell’album “I nostri amici cucciolotti”.

Inoltre, sarà a disposizione, per chi vorrà raggiungere la zona di Gogna in bicicletta, uno stand con biciclette a pedalata assistita gestito dal concessionario del servizio di bike sharing del Comune RideMovi.

Al Mercato coperto di via Cordenons, Campagna Amica Vicenza e Coldiretti Vicenzaproporranno dalle 10 una degustazione dei prodotti del territorio, abbinato alla spesa salva ambiente.

Dalle 10 alle 18 letture e momenti di creatività per bambini e per adulti saranno proposti al Giardino Salvi da LaLunainsoffitta con l’associazione culturale Pandora. In piazzale De Gasperi Autogemelli proporrà dalle 10 alle 18 test drive con vetture elettriche.

Alla chiesa di San Rocco si terrà, alle 11.15, il concerto Matinèe con la Schola San Rocco. Ingresso libero al Museo Naturalistico Archeologico, alle Gallerie di Palazzo Thiene e il Museo d’arte sacra di Monte Berico.

Ai Pomari, nel campo scuola per l’educazione stradale “Stefano Bazzo” di via Bellini, Dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, ci saranno attività dedicate all’educazione stradale, con Aci Ready2go, e al riconoscimento delle specie arboree, con Alberi Felici Vicenza.

Nell’oasi degli stagni di Casale del Wwf, dalle 9 alle 18, ingresso libero con laboratori e alle 10.30 focus sul progetto Life Emys.

Al Parco della Pace, dalle 14 alle 18, si terranno attività di avvicinamento alla canoa con il Canoa Club Vicenza. Entrata dalla “Porta campi”, adiacente alla struttura del rugby, in via Sant’Antonino.

Il 17 settembre blocco del traffico all’interno delle mura storiche e in strada di Gogna, tutte le informazioni sulla viabilità.