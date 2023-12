Domenica ecologia a Vicenza, niente stop delle auto, le iniziative in programma

Visto il periodo natalizio e i numerosi eventi in programma in città per le festività, domenica 17 dicembre non è previsto il blocco del traffico. Come di consueto le iniziative di sensibilizzazione ambientale interesseranno il centro storico e anche alcuni quartieri, che in questo caso saranno quelli di Santa Lucia e Araceli.

Domenica ecologica, il 17 dicembre apertura straordinaria delle ex serre di Parco Querini. Sono numerosi gli eventi in programma:

A Borgo Santa Lucia si terrà la “Festa di Santa Lucia”. Per i più piccoli ci saranno anche laboratori didattici e attività informative a cura di Agsm Aim, della Libreria La Vispa Teresa e lettori ad alta voce.

Al Museo Naturalistico Archeologico si svolgerà il convegno “Il consumo di suolo e la relazione con il cambiamento climatico: dalle criticità alla progettualità, oggi e domani in Veneto”. In centro storico ci saranno i tour guidati VicenzaTour2023 "Due passi nel Natale". È previsto l’accesso gratuito al Museo d’arte sacra di Monte Berico. Laboratori e visite guidate si terranno alle Gallerie di Palazzo Leoni Montanari sul tema della mostra “Le trecce di Faustina. Acconciature, donne e potere nel Rinascimento”.

In Biblioteca Bertoliana promuove nella sede di Palazzo Costantini il mercato artigianale “Incantesimi di Natale”, a cura di Come un incantesimo, e letture ad alta voce per bambini.

Non mancheranno il gazebo e la pedalata di Fiab, e l’apertura straordinaria dell’oasi degli stagni di Casale "Alberto Carta" grazie al WWF Padova-Vicenza.

Il servizio di marcatura delle biciclette al bicipark della stazione sarà gratuito.