Divino, Il Mercato dei Vini, centinaia di produttori in Fiera a Vicenza

Potrai degustare e assaggiare centinaia di vini, distillati e prodotti gastronomici italiani, acquistare direttamente dal produttore, incontrare i vignaioli e farti raccontare le loro creazioni, mangiare dalle migliori cucine su ruote. Oltre 6000 mq di eccellenze enologiche e gastronomiche vi aspettano sabato 2 e domenica 3 marzo 2024 alla fiera di Vicenza per la nuova edizione di “Divino – Il Mercato dei Vini“. Saranno oltre 150 le aziende partecipanti, per un’ampia offerta di prodotti: vini italiani ed esteri, liquori e distillati, gin, vodka e amari, birre artigianali, oli, eccellenze gastronomiche, un’area ristorante e un punto bar/caffetteria. A “Divino – Il Mercato dei Vini a Vicenza” il pubblico potrà incontrare i vignaioli e farsi raccontare le loro creazioni, oltre che acquistare direttamente dai produttori.

Biglietti e orari

Gli orari dell’evento sono i seguenti:

– sabato dalle 11:00 alle 22:00

– domenica dalle 11:00 alle 20:00.

Il costo giornaliero dell’ingresso è 10 euro (più diritti di prevendita) comprensivi di calice, pettorina e degustazioni illimitate, se acquistato al seguente link.

L’ingresso è acquistabile anche in cassa a 15 euro, comprensive sempre di degustazioni illimitate, calice e pettorina. L’accesso all’evento è gratuito per i minori di 18 anni (solo se accompagnati) e per le persone con disabilità.

La fiera di Vicenza è dotata di un parcheggio multipiano a 8 livelli.

Elenco dei vignaioli edizione 2024 di “Divino – Il Mercato dei Vini a Vicenza”

Saranno messi a disposizione gratuitamente dei carrelli per agevolare gli acquisti e muoversi comodamente all’interno della fiera e verrà allestito un punto spedizioni per inviarli direttamente al proprio domicilio. Inoltre, per i più piccoli, sarà predisposta un’area mini club gratuita e, novità di quest’anno, un’area gonfiabili, sempre ad accesso libero.

Adonaea Vini (Grosseto, Toscana), Agricola Cambioni (Firenze, Toscana), Angelo Maffione vini (Barletta-Andria-Trani, Puglia), Antica Azienda Agricola Petrignano (Barletta-Andria-Trani, Puglia), Azienda Agricola Cascina Bosco Maggiore (Cuneo, Piemonte), Azienda Agricola Castelsimoni (Aquila, Abruzzo), Azienda Agricola Corte Mamaor (Verona, Veneto), Azienda Agricola Danilo Vettoretti (Treviso, Veneto), Azienda Agricola Flatio (Verona, Veneto) , Azienda Agricola Fustolatico (Firenze, Toscana), Azienda Agricola Gli Archi (Pisa, Toscana), Azienda Agricola Il Poggiolo (Pavia, Lombardia), Azienda Agricola La Carpena (Treviso, Veneto), Azienda Agricola Madami (Verona, Veneto), Azienda Agricola Torchio Piero (Asti, Piemonte), Azienda Agricola Villa Valonte (Treviso, Veneto), Azienda Chiesa Vecchia (Vicenza, Veneto), Vitivinicola Pepe Rocco (Asti, Piemonte), Baglio Diar (Trapani, Sicilia), Baronia della Pietra (Agrigento, Sicilia), Barone di Bolaro Vini (Reggio Calabria, Calabria), Bottura Luca, Bronzato Wine (Verona, Veneto), Buemi Vini (Torino, Piemonte), Cantina Diomede (Barletta-Andria-Trani, Puglia), Ca’ della Guardia (Venezia, Veneto), Cantina Quistello 1928 (Mantova, Lombardia), Cantina Dessolis (Nuoro, Sardegna), Cantina Resom (Trento, Trentino Alto Adige), Cantina Tiberi David (Macerata, Marche), Cantine Caravaggio (Chieti, Abruzzo), Cantine Conti Perocco (Treviso, Veneto), Cantine Mecella (Ancona, Marche), Carpanese Vini (Udine, Friuli Venezia Giulia), Casa Vinicola Canella (Veneto), Castagnini Vini Apuani (Massa Carrara, Toscana), Colle Ciocco (Perugia, Umbria), Colle – Silvia Badii (Firenze, Toscana), Corte Marconi (Verona, Veneto), Dea del Lago Vini (Belluno, Veneto), Domus Hortae (Foggia, Puglia), Filippa Vini (Asti, Piemonte), Gilberto Catani – CLUBITALY (Ascoli Piceno, Marche), Il Dominio di Bagnoli (Padova, Veneto), Il Poggio delle Orchidee (Perugia, Umbria), La Reggenza (Treviso, Veneto), La Romiglia (Verona, Veneto), Le Cime Basse (Macerata, Marche), Le Tre Talestri (Verona, Veneto), Le Vigne di Giorgio Pasqua (Verona, Veneto), Lusitania Vini (Vini Portoghesi), Nepos Villae (Verona, Veneto) , Petit Vigneron (Vini Francesi), Pezzalunga (Vicenza, Veneto), Poderi della Famiglia Oberto (Cuneo, Piemonte), Poderi Moretti (Cuneo, Piemonte), Rocche della Sala (Trapani, Sicilia), Sargentin – vini aromatizzati (Cuneo, Piemonte), Tenuta Agricola Pesolillo (Chieti, Abruzzo), Tenuta della Fonda (Bergamo, Lombardia), Tenuta Tarciso Maule (Vicenza, Veneto), Tenuta Wieserhof (Bolzano, Alto Adige), Tenuta Zai (Vicenza, Veneto), Tenute dei Paladini (Trapani, Sicilia), Tirapelle (Verona, Veneto), Transit Farm (Vicenza, Veneto), Valletti – azienda agricola (Cuneo, Piemonte), Vina Guštin (Slovenia), Vini Casarotto (Verona, Veneto)