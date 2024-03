Di Rara Pianta, mostra mercato di fiori e piante antiche

Ispirata al suo giardino storico e forte di una tradizione di qualità ormai consolidata, torna Di rara pianta, la prestigiosa mostra mercato di fiori e piante insoliti e antichi a Bassano. La manifestazione si terrà sabato 6 e domenica 7 aprile 2024 nello storico giardino botanico Parolini, creato dal naturalista bassanese nel 1800 e recentemente restaurato. La mostra, dalla sua ideazione e fondazione curata dal botanico Giuseppe Busnardo, giunge alla XII edizione con parterre di esclusivi espositori: molte le conferme di prestigiosi e particolarissimi vivai, con qualche interessante inserimento.

Rose, Stelle Alpine, Garofani, Carnivore, Peonie, Lavande, Orchidee, Piante Acquatiche, Succulente, Aromatiche, Azalee, Gerani, Hoya, Agapanthus, Felci e molte altre, le specie presenti alla manifestazione, scelte fra eccellenze non solo italiane. Fra le novita?di questa edizione, arbusti e rose di bacca, ornamentali da interno, idee e soluzioni per piccoli giardini verticali. Non mancano gli Agrumi e i Frutti Antichi; gli Arbusti insoliti e le Conifere; cosi? come un ricco assortimento di bulbi. Non solo piante, comunque, ma anche olii essenziali, spezie, tisane, marmellate e, ancora, ceramiche floreali, accessori in bamboo, gioielli in resina con fiori di montagna, cosmetici e fragranze, tutte proposte all’insegna della sostenibilita?.

Attesissima, la giornata di scambio semi e piante, domenica 7 aprile, un momento che richiama amatori da ogni parte d’Italia, coordinati da Patrizia Janne di Adipa Veneto, l’Associazione per la diffusione di Piante per Amatori.

La manifestazione, dedicata all’orticoltura, oltre ad un percorso di una sessantina di espositori, ospita anche laboratori per la cura del verde, letture per bambini, esposizioni d’arte sul tema dei fiori. E alle Serre Grandi Tobia Girardi, decoratore e arredatore floreale, propone un allestimento di un… matrimonio botanico, con photobooth e sfilata di modelle con parrucche floreali.

L’iniziativa, sicuramente uno degli appuntamenti italiani imperdibili per gli amanti del verde, gode del patrocinio del più antico orto botanico universitario, l’Orto Botanico di Padova (patrimonio mondiale Unesco) e, per la prima volta, della più antica istituzione al mondo dedicata all’agricoltura e all’ambiente, l’Accademia dei Georgofili, due importanti istituzioni impegnate nella conservazione della biodiversità e del patrimonio paesaggistico. L’Orto Botanico di Padova, in particolare, ogni edizione dona una delle sue preziose collezioni perché vengano conservate nello storico Giardino.

Margherita Azzi Visentini, studiosa e docente universitaria con oltre 240 pubblicazioni, sarà infatti “Donna Di rara pianta 2024”, un riconoscimento che l’organizzazione riserva a personalità che si sono distinte nella cultura del verde. Fondamentale, nella sua formazione, la collaborazione con il professor Lionello Puppi, studioso del Palladio e delle ville venete.

Infine, in occasione dei 25 anni del Rotary Club Bassano Castelli, oltre che una esposizione dedicata ai doversi service del club, si terrà una inusuale pesca di beneficenza a favore di Casa Sichem e il suo progetto di sostegno alle donne vittime di violenza. In palio 38 Rose Monte Grappa, la speciale rosa prodotta nel 2014 dal Vivaio Barni di Pistoia in occasione del centenario della Grande Guerra.

In occasione di “Di rara pianta” sono previste per il pubblico visite guidate al Giardino restituito, che fu creato da Alberto Parolini (1788-1867) e definito “un des jardins de botanique les plus remarquables de L’Italie” (Filippo Barker Webb, 1840). In un contesto che rispecchia abbastanza fedelmente il disegno originario, si possono ancora ammirare i curiosi Pini paroliniani (che portano il nome del loro scopritore), molte rarita? con individui secolari e spettacolari, alcune collezioni ricostituite (soprattutto Pini e Querce da tutto il mondo, ma anche Felci), l’originale orto per ortoterapia davanti alle serre ottocentesche restaurate e l’attiguo orto con piante simboliche delle religioni monoteiste, l’ingegnoso sistema di vasche per catturare l’acqua.

La XII edizione di “Di rara pianta” è ideata e curata dal botanico Giuseppe Busnardo, fra gli autori del progetto di restituzione del Giardino Parolini di Bassano, ed è promossa da Rotary Club Bassano Castelli con il patrocinio della Città di Bassano del Grappa, dell’Orto Botanico di Padova e dell’Accademia dei Georgofili, in collaborazione con SIS Spa e Confcommercio e con il sostegno di BCC Veneta, main sponsor della manifestazione.

L’ingresso è libero. Tutto il programma su www.dirarapianta.info

INFORMAZIONI

Di rara pianta

Giardino Parolini, Bassano del Grappa (VI)

Sabato 6 e domenica 7 aprile 2024

Orario di apertura: 9.00 – 19.00

Ingresso libero