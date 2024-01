David Bowie tribute al Mamaloca

Tributo a David Bowie al Mamaloca con i Killer Star. Sabato 6 gennaio 2024, dalle ore 22 il Mamaloca si accenderà di stelle con il ritorno dei Killer Star per una serata dedicata a celebrare i grandi successi di David Bowie, noto anche come "Il Duca Bianco". Sarà un omaggio vibrante alla leggenda della musica, ripercorrendo i suoi brani più iconici. Dopo il tributo, la serata continuerà con DJ Albert ai piatti, per continuare a ballare e ricordare il genio e l'arte di Bowie.

I Killer Star tornano al Mamaloca per celebrare i grandi successi del “Duca Bianco”

SABATO 6 GENNAIO 2024

MAMALOCA

KILLER STAR

- David Bowie tribute -

A seguire DJ ALBERT

NewWaveNight

PRENOTAZIONE TAVOLI

Tel. 0444 041949

Tel. 347 5035098

MAMALOCA

Strada del Pasubio, 421 Vicenza