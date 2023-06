'D’amore, di viaggio, di libertà' di e con Patrizia Laquidara

Due artisti si incontrano sul palco: Lorenzo Maragoni e Patrizia Laquidara condividono l’amore per la poesia, per la voce, per le parole che si fanno musica e ritmo. Insieme, si racconteranno e daranno vita a un dialogo poetico-cantato tra storie di vita, di viaggio, di infanzia, di Italia, di sogni, di bagagli pieni di memorie e speranze, e dell’infinita ricerca di sé stessi. Parole, canzoni e poesie si mescoleranno ai chilometri percorsi durante i percorsi di due artisti che fanno del viaggiare, sia interiore che attraverso le strade d’Italia, la loro condizione di vita. Una serata speciale per conoscersi, raccontarsi reciprocamente, e condividere con il pubblico due stili diversi ma uniti dall’amore per le parole, la musica e il ritmo, a costruire una serata che parla d’amore, di viaggio, di libertà.

In scena al Teatro Astra di Vicenza il 20/07/2023 alle ore 21,30.

Di e con Patrizia Laquidara e Lorenzo Maragoni

Produzione TrentoSpettacoli