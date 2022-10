Il Coro trentino della Sat in canti popolari

Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

Prezzo Intero: 22 euro, Ridotto over 65: 17 euro, Ridotto under 30: 10 euro

Dal 1926 il coro trentino della SAT è diretto da un rappresentante della famiglia Pedrotti. È una consuetudine che si sta per interrompere, dal momento che Mauro Pedrotti, alla guida del celebre coro dal 1988, ha da poco nominato come suo successore Gianluca Zanolli. In un concerto molto atteso che li vede avvicendarsi alla direzione, la SAT propone il meglio del suo repertorio di ispirazione popolare.

Lunedì 13 febbraio 2023, ore 20:45

Teatro Comunale di Vicenza



Canti popolari tratti dal meglio del repertorio della SAT.