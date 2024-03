Con le orecchie della Lepre..alla biofattoria Bisele | 3-6 anni

Un racconto animato, un travestimento creativo e un percorso sensoriale nel bosco.

Esperienza in fattoria didattica nell’Altopiano di Asiago 7 Comuni per bambini dai 3 ai 6 anni.



Sabato 30 marzo 2024 dalle 16.30 alle 17.30



Con un balzo e un tocco di fantasia ci trasformiamo in giovani lepri e partiamo alla scoperta del mondo che ci circonda…



Nel pelo della lepre scopriamo la primavera che si sta risvegliando e tante sorprese che il bosco ha in serbo per noi!



Da portare con sè: scarponcini impermeabili, vestiario comodo e a strati, guanti e berretto.



Luogo BioFattoria Bisele: Via Beata Giovanna 26 - 36010 Canove di Roana (VI) - https://g.page/agribisele?share

L’attività si svolgerà in parte all’interno delle strutture riscaldate ed in parte all’aperto, anche in caso di presenza di neve. In caso di pioggia le attività verranno svolte all’interno.

Costo: 7€ a partecipante, materiali per il laboratorio inclusi.



Note: L’attività verrà attivata con un numero minimo di 4 partecipanti. I posti sono limitati.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18 DEL GIORNO PRECEDENTE



Contatti: 350 0476262 (WhatsApp, Chiamate) | e-mail: agribisele@gmail.com | www.agribisele.com



La Biofattoria Bisele è registrata nell’Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche del Veneto.