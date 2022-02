Ciaspolata sul Monte Longara, quello che non ti aspetti

Dorsali dall’aspetto spiccatamente nordico dove lo sguardo non ha limiti. Un 360° che dall’Altopiano più conosciuto, con Asiago al centro, va alle zone “lunari” limitate a nord dalle vette di confine oltre i 2000 m. Un viaggio tra Natura, Tradizioni, Storia e Panorami Insospettati.

DOMENICA 27/2/2022 DALLE ORE 09:00 ALLE 15:30

Ora & Luogo di ritrovo: ore 9.00 - Sport & Gourmet

Località Busa Fonda, Gallio VI

Guide: Guida Ambientale Escursionistico, Museo Naturalistico “Patrizio Rigoni” Asiago

Meta: Monte Ongara e dintorni, passando per boschi, pascoli di malghe su dorsali dall’aspetto nordico e panorami insuperabili.

Escursione: media - inferiore ai 10 km - percorso ad anello - dislivello positivo 300 m circa

Costo escursione guidata: 20€ - ragazzi sotto i 15 anni: 10€

Servizio esterno noleggio ciaspole e bastoncini: 10€

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA

Contatti: 3333909203 WhatsApp - SMS - telefonate - pontinmichele@gmail.com



Equipaggiamento richiesto: Scarponcino da montagna (no moon boot), ciaspole e bastoncini da trekking (per chi non li ha a noleggio), k-way, vestiario adeguato alla stagione, zaino, borraccia con acqua, thermos con bevanda calda e snack, guanti e berretto, ghettine per neve. PRANZO AL SACCO.

Obbligatori mascherina e gel igienizzante personali.

Consigliato: snack, frutta secca, cioccolato, bibita tipo tè.