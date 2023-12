Ciaspolata guidata in notturna nella Finlandia d'Italia

La Piana di Marcesina, avvolta in una coltre di neve e illuminata dal chiarore lunare, si rivela come uno spazio senza tempo e confini. Questo luogo incantato, dove la natura avvolge i visitatori a 360 gradi, permette loro di ammirare i cristalli di neve sotto i piedi, i profili delle Alpi e delle Dolomiti in lontananza, fino a raggiungere la volta celeste.

Una guida naturalistica locale accompagnerà i visitatori in questo scenario incantevole, arricchendo l'esperienza con aneddoti e curiosità scientifiche e culturali. In questo modo, il paesaggio circostante e la regina della serata, la Luna Piena, saranno apprezzati ancora di più. La luna piena di dicembre, nota come la luna delle notti lunghe o luna fredda, cade vicino al solstizio d'inverno, la notte più lunga dell'anno, e si avvolge in antiche tradizioni affascinanti.

Mercoledì 27 dicembre 2023 dalle 17.30 alle 20.30

Ciaspolata guidata in notturna

META: Piana di Marcesina - Altopiano di Asiago e dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: difficoltà 2 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna impermeabili, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua o thè caldo per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, berretto, guanti, pila frontale possibilmente con luce rossa fissa.

COSTO: 15€ per l’escursione guidata a persona, 10€ per i ragazzi sotto i 15 anni e gli abbonati.

Eventuale noleggio ciaspole e bastoncini: 10€ a persona.

RITROVO: al parcheggio del Rifugio Valmaron, Enego (VI) https://goo.gl/maps/qGf41GtmZ1DJ2f9H9

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO: Asiago Guide 34718 36825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com

La prenotazione per partecipare a questa esperienza è obbligatoria. In caso di mancanza di neve sufficiente, l'escursione si svolgerà a piedi, senza l'ausilio di ciaspole.