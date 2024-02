Cena di San Valentino alla Trattoria all'Angelo, una serata romantica e gustosa

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

La Trattoria all'Angelo invita le coppie a celebrare l'amore con un'esclusiva cena di San Valentino a lume di candela, mercoledì 14 febbraio. Un'atmosfera intima e accogliente sarà il palcoscenico perfetto per un menù che promette di riscaldare i cuori e deliziare i palati.

Menù di San Valentino

Stuzzichino di Benvenuto: Accompagnato da Prosecco DOC Mass Bianchet per iniziare la serata con un brindisi.

Antipasto: Timballo di Polenta con cuore di Asiago e Carciofi Stufati, servito con Colle dei Tigli IGT 2022 Lenotti.

Primo Piatto: Gnocchetti di Ricotta Gratinati con Broccolo Fiolaro e Pancetta Croccante, abbinati a Rosso Passo RossoVeneto IGT 2022 Lenotti.

Secondo Piatto: Filetto di Maialino con Zucca in Agrodolce, Patate di Montagna e Verdure di Stagione.

Dessert: “Crisp” di Pere e Cioccolato Fondente con Gelato, accompagnato da Verduzzo Friulano DOC 2021 Rauscedo.

Conclusione: Piccola Pasticceria e Caffè per un dolce finale.

Il prezzo del menù è di 50 euro a persona. Inizio dalle ore 19. È disponibile anche un menù vegetariano su prenotazione, e la trattoria è pronta ad accomodare qualsiasi dieta o intolleranza con un preavviso.

La Trattoria all'Angelo, situata in una località incantevole, offre un'esperienza culinaria autentica e tradizionale. Questo rinomato ristorante è il luogo ideale per chi cerca piatti genuini in un'atmosfera accogliente e familiare.

Trattoria all'Angelo

Via dell'Angelo, 105, Piovene Rocchette

WhatsApp: 348 654 3273

Tel: 0445 651181