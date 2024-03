I leggendari CCCP: concerto nel vicentino questa estate

I CCCP - Fedeli alla linea tornano a infiammare i palcoscenici con il loro nuovo tour "In fedeltà la linea c’è". Il 12 luglio 2024, la band che ha rivoluzionato la scena italiana arriva in un'esclusiva tappa nel nord-est, presso AMA Preview, nella splendida cornice del Parco di Villa Ca’ Cornaro a Romano d’Ezzelino, vicino a Bassano del Grappa.



I CCCP dopo la recente mostra “Felicitazioni! CCCP - Fedeli alla linea 1984-2024” presso i Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini” al Teatro Romolo Valli e le tre date sold out del concerto “CCCP in DDDR” all’Astra Kulturhaus di Berlino, ritornano anche con un nuovo album live inedito dal titolo “Altro che nuovo nuovo”. A 40 anni dal primo EP, “Ortodossia”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur si ripropongono al pubblico presentandosi come uno degli eventi più attesi nell’estate 2024. Ben lontani da un’operazione nostalgica, sempre liberi da etichette e confini, i CCCP - Fedeli alla linea tornano a grande richiesta per parlare al mondo di oggi, in una serie di live tra il sacro e il profano dove lo slogan “Produci, consuma, crepa” risuona attuale come non mai. Un successo, il loro, plasmato dalla capacità di rendere iconica ogni azione, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario di più generazioni.

I concerti in programma all'AMA Preview: Queens Of The Stone Ages il 5 luglio, i CCCP il 12 luglio e Tedua il 13 luglio. La line up di AMA Music Festival invece comprende, per il momento, The Offspring il 21 agosto (Day 1), Frah Quintale più Coez, Il Tre e Clara il 23 agosto (Day 3) e Paul Kalkbrenner il 24 agosto (Day 4).

I biglietti saranno disponibili dalle ore 18.00 di giovedì 14 marzo su www.amamusicfestival.com, www.ticketmaster.it e www.ticketone.it