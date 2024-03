Carnevale di Primavera a Montecchio

Arriverà Domenica 10 marzo alle ore 15.00 in piazza Carli - Fraccon a Montecchio Maggiore la seconda edizione del Carnevale di Primavera, organizzata dalla Pro Loco Alte Montecchio in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Nell’area adiacente l’anfiteatro verrà posizionato il palco da dove partirà il corteo, che sarà aperto dal Corpo Bandistico Pietro Ceccato seguito dal gruppo delle Majorettes Le Stelline di Creazzo.

Seguiranno i gruppi a piedi di genitori e bambini delle varie scuole, armati di strumenti musicali di ogni tipo, che riempiranno le strade e le piazze con canti e balli sfrenati. Chiuderanno il corteo i carri mascherati provenienti da Montecchio Maggiore, Altavilla, Sovizzo, Monteviale, Trissino, Selva di Trissino, Arzignano, Chiampo e San Giovanni Ilarione.

L’allegro corteo farà per due volte il giro delle due piazze con la banda in testa, e tutta la popolazione si potrà unire partecipando alla festa.

Ai responsabili dei carri e dei gruppi mascherati alla fine verrà consegnata una targa artistica, creata dai ragazzi della Cooperativa Moby Dik di Arzignano.

Per fare in modo che l’evento si svolga in piena sicurezza, l’amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza che prevede per Domenica 10 marzo dalle 12.00 alle 19.00 (e comunque fino allo spazzamento dei luoghi dell’evento) il divieto di sosta con rimozione forzata (non nei parcheggi interni di P. Carli e P. Fraccon) in via Chilesotti, via Giuriolo, esclusi i veicoli dei partecipanti e organizzatori.