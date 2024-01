Carnevale di Malo fa 100, sfilata dei carri e arrivano Manuela Arcuri e Bobby Solo

Il Carnevale di Malo, in occasione del suo centenario, visto che la sua prima edizione ufficiale risale al 1924, ha preparato un programma ricco di eventi. Arriveranno anche star come Manuela Arcuri e Bobby Solo, inoltre mostre, sfilate di bambini in maschera, esibizioni di danza, cabaret, musica e la sfida dei carri allegorici. La festa inizierà già sabato 20, con una serie di attività che si estenderanno per diverse date. Attese decine di migliaia di persone per lo storico carnevale, il più grande del vicentino.

Musica

Sabato 3 Febbraio, ore 21:00: Al cinema Aurora, spettacolo di cabaret dei Bigols con accompagnamento musicale della band Blizzard.

Sabato 17 Febbraio, ore 21:00: Sempre al cinema Aurora, celebrazioni per il quarantennale dei Risi & Bisi con ospite speciale Bobby Solo e la sua band, in un mix di cabaret e musica.

Le Sfilate dei Carri

Domenica 4 Febbraio, ore 14:30: Prima sfilata dei carri, seguita da un'esibizione di danza alla Casabianca alle 17:30.

Domenica 11 Febbraio, ore 14:30: Seconda sfilata con Manuela Arcuri come superospite. In programma anche il trofeo indoor di tiro con l'arco "Ciaci Malo", caricature dei bambini in maschera da Gabriele Scotolati e inaugurazione dell'esposizione dei bozzetti e plastici delle scuole.

Martedì 13 Febbraio, ore 14:30: Terza sfilata con Manuela Arcuri madrina e danza alla Casabianca.

Domenica 18 Febbraio, ore 14:30: Quarta e ultima sfilata con premiazione del carro vincitore e consegna della “pessa”.

Sabato 10 Febbraio: Trofeo indoor di tiro con l'arco “Ciaci Malo”.

Si ringrazia per la foto di copertina Francesco Zarantonello.