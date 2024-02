Carnevale a Dueville: sfilata in maschera, musica e ricco stand gastronomico

L'11 febbraio 2024 si festeggia il carnevale a Dueville per vivere insieme una giornata all'insegna dell'allegria, ricca di musica, buon cibo e animazione per tutta la famiglia

11 febbraio, dalle ore 11.30

Via Don B. Fracasso - area ex Lanerossi, Dueville (VI)

Programma

SFILATA IN MASCHERA con simpatico omaggio per tutti i partecipanti

PREZZEMOLINA e…

- Il laboratorio in cui creare a propria mascherina

- Il telo Magico

- Il maxi Bolle Show

Intrattenimento musicale con DJ MARZA

TRUCCABIMBI, che trasforma i volti dei più piccoli in opere d'arte colorate

IL MAGO G incanterà tutti con i suoi trucchi di magia

LUNA PARK attivo da venerdì 9 a domenica 11

venerdì 9 e sabato 10 febbraio PROMO 2X1 luna park: compra 1 biglietto e ti diverti 2 volte ??

Per tutta la durata della manifestazione sarà presente una ZONA RISTORO con bruschette, arrosticini, patatine e olive ascolane, frittelle, krapfen, brulè, cioccolata calda e bombardino con panna montata.

Servizio bar attivo con bibite, birra, spritz e molto altro!