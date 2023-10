Carabinieri al fianco dei cittadini nella lotta alle truffe

L’esponenziale aumento del fenomeno delle truffe, sia informatiche che “classiche”, ha rappresentato un campanello d’allarme nei militari dell’Arma. La Benemerita infatti, da sempre vicina ed attenta alle esigenze della popolazione, ha deciso di scendere nuovamente in campo con un vasto piano d’iniziative volte in primis a far percepire la vicinanza delle Istituzioni alle persone e poi al fine di far meglio comprendere la pericolosità del fenomeno.

Le truffe e come difendersi

Se da un lato da diversi anni si combatte contro i “finti Carabinieri” oppure gli “pseudo operatori commerciali”, i quali usano questi escamotage per riuscire ad entrare nelle case per commettere furti, il nuovo dato allarmante consiste nella frontiera delle truffe e frodi di natura informatica. Una serie di reati per lo più di carattere appunto informatico nei confronti dei quali nessun strato sociale viene risparmiato e sono quasi del tutto indifesi, considerata la capacità di questi “operatori del crimine” a carpire dati personali e riservati.

A tal proposito i Carabinieri di Dueville hanno deciso di effettuare una serie di incontri con i cittadini, iniziati il 27 settembre presso la sede degli Alpini di Dueville e proseguiti il 04 ottobre presso l’Associazione Corri con Noi sempre in Dueville, relatore il Comandante della locale Tenenza, per divulgare i modus operandi di questi truffatori, sensibilizzando, soprattutto, in merito alle azioni preventive da porre in essere.

Le conferenze

L’idea infatti è quella di svolgere una serie di conferenze per raggiungere un’ampia fascia di popolazione. Guardando il tutto con una visione d’insieme queste iniziative sono la prosecuzione di quanto già fatto in primavera ed estate con gli incontri nelle scuole, la cui idea era quella di sensibilizzare i più giovani sulle problematiche della società d’oggi giorno e per indirizzare i ragazzi sempre più sulla via della legalità.

Il filo conduttore di queste attività è infondere nei cittadini la fiducia verso le Istituzioni, e ricordare sempre che il famoso “Possiamo aiutarvi”, da sempre emblema dell’Arma, realmente significa vicinanza alla popolazione.