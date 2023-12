Capodanno: Cenone con delitto alla trattoria dalla Nella

Prezzo non disponibile

Per un Capodanno 2024 all'insegna del divertimento e del buon cibo, la Trattoria Dalla Nella a Monte di Malo, VI, presenta una serata speciale: il Cenone con Delitto. Questo evento unico, che si terrà domenica 31 dicembre 2023, offre un'esperienza indimenticabile e adatta a tutti, dove i partecipanti saranno coinvolti in un avvincente giallo da risolvere durante la cena.

Il Gran Menù Completo di Capodanno inizia con un aperitivo di benvenuto accompagnato da stuzzicheria salata. Segue un antipasto di tortino ai funghi su fonduta di Asiago, e come primo piatto una deliziosa crema di zucca con perle di amaretto. Il secondo piatto è uno spiedo di carni miste (maiale, pollo e faraona), servito con polentina onta e contorni misti. Il tutto si conclude con un dolce e caffè, accompagnati da acqua e vino.

Per venire incontro a esigenze alimentari diverse, sono disponibili tutte le variazioni di menù relative a intolleranze e scelte alimentari.

Il prezzo completo per il Capodanno (Cenone + Spettacolo) è di 95,00 € per gli adulti e di 45,00 € per i bambini dai 4 ai 12 anni.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 380.90.19.371 (disponibile anche su WhatsApp) o prenotare direttamente tramite il link: https://experienze.it/.../31-12-23-capodanno-con.../.

Indirizzo: Via Godeghe, 1, 36030 Monte di Malo VI