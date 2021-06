Cantine Aperte: tutto il programma a Vicenza e in Veneto questo week end

L’appuntamento con Cantine Aperte per il 2021 è fissato per questo weekend del 19 e 20 Giugno. I visitatori potranno così vivere l’iniziativa più amata da tutti gli appassionati del vino, recandosi presso le numerose aziende del territorio. Visita in cantina e nella vigna, degustazioni e intrattenimento per festeggiare in sicurezza un avvio di ritorno alla normalità.

Dai picnic tra le vigne ai pranzi tra i filari, dal contatto diretto con la natura alla possibilità di vivere delle esperienze assolutamente intriganti, non mancherà occasione di socializzare all’insegna del buon bere.

Visite in cantina e nella vigna, degustazioni e intrattenimento sono in programma per l’ultimo weekend di maggio, le cantine venete socie del Movimento Turismo del Vino, l’ evento enoturistico che ogni anno porta gli estimatori del vino alla scoperta dei territori italiani nei quali il nettare divino viene prodotto.

Durante il weekend sarà possibile degustare gli eccellenti vini regionali ed entrare in contatto con la storia dei viticoltori che da sempre animano, con il loro paziente lavoro, uno dei territori d’eccellenza della viticoltura italiana, tutto da scoprire e assaporare.

Il territorio del Veneto vanta antiche tradizioni vinicole che sarà possibile scoprire in occasione dei weekend Cantine Aperte.

CANTINE APERTE IN VENETO 19 - 20 GIUGNO 2021

Provincia di Vicenza

IoMazzucato 19 - 20 giugno www.iomazzucato.it

E' tempo di tornare a sognare! Circondati dal verde e accarezzati dalla brezza tipica della pedemontana potrete degustare i nostri vini comodamente seduti al riparo dal sole oppure baciati dal sole ascoltando la musica del Produttore/DJ Ali Selecta Cosa troverete:

- Ogni tavolo sarà dotato di QR-Code per accedere con il proprio cellulare alla lista vini e piatto in abbinamento - WineBar dove ritirare il kit bicchiere con tasca porta-calice, il vino che desiderate degustare ed eventualmente il piatto degustazione - Gel sanificante - Indicazioni comportamenti prevenzione covid19 Mascherina obbligatoria Possibilità di visitare la cantina

TENUTA ZAI 19 - 20 giugno www.tenutazai.com

In Tenuta Zai si avrà l’occasione di apprezzare la bellezza e tranquillità del contesto naturalistico dei Colli Berici e conoscere da vicino la produzione vitivinicola. Il programma prevede la visita guidata dal vigneto alla cantina accompagnati dai titolari. A seguire una degustazione di quattro vini rossi in abbinamento a salumi e formaggi veneti. Il tutto si svolgerà nel rispetto del distanziamento sociale e delle regole covid. Sarà possibile ospitare pochissime persone per turno e la visita verrà garantita solo su prenotazione presso i recapiti cel.3518682052 e email info@tenutazai.com.

Costo di partecipazione: 12 euro a persona (comprensivo di degustazione dei 4 vini in abbinamento a salumi e formaggi)

Giorni e orari:

• Sabato 19 Giugno (2 turni)

possibilità di scelta tra i seguenti orari 10.30 – 16.30

• Domenica 20 Giugno (2 turni)

possibilità di scelta tra i seguenti orari 10.30 – 16.30

Durata complessive visita guidata e degustazione circa 2 ore

TRANSIT FARM 19 - 20 giugno www.transitfarm.com

SABATO 19 GIUGNO, VISITA IN CANTINA & ABBINAMENTO PIZZA + VINO

Ad accompagnare i vini ci saranno sempre le pizze preparate da Sebastiano di @sebasstreetpizza Sotto il portico della terrazza in Via Valle Zaccona 25/A a Fara Vicentino (VI), dove potrete gustarvi il tramonto accompagnati dal sound di Sofia Acoustic Project.

- ADULTI € 25 CON TRE CALICI DI VINO E DUE TRANCI DI PIZZA

- BAMBINI € 15 CON BIBITE E UN TRANCIO

Amici cani benvenuti

SU PRENOTAZIONE

Aperto a tutti, fino a raggiungimento della massima capienza come stabilito da normativa vigente.

Per info:

E-mail: lara@transitfarm.com

Whatsapp: 347/4845958

DOMENICA 20 GIUGNO, TORNA IL PIC-NIC

PROGRAMMA:

- Ore 10.00 ritrovo in Farm Via Zucchi, 7 a Fara Vicentino (VI)

- Passeggiata piacevole di 15 min fino alla cantina e visita guidata

- Ore 11.00 ritorno in Farm & Aperitivo

- Ore 12.00 Picnic in farm con la possibilità di scegliere tra le opzioni elencate di seguito (Scelta da specificare al momento della prenotazione!!)

- Nel pomeriggio: caccia al tesoro!

CASSETTINE PIC-NIC:

Opzione 1 - "CLASSICA"

Focaccia , Vitello tonnato o panino con Sopressa , Riso Venere con zucchine e mazzancolle ,Dolce ,Acqua e 2 bicchieri di vino

Opzione 2 - "VEGETARIANA"

Focaccia, Polpettine vegetariane, Riso Venere con verdurine, Dolce, Acqua e 2 bicchieri di vino

Opzione 3 - "BAMBINI"

Focaccia, Cotoletta con patate, Ovetto di cioccolata e piccolo gadget, Acqua

Dovrete solo pensare a portare la coperta su cui stendervi per godervi il momento! Musica e relax all'aria aperta anche per i bambini. Amici cani benvenuti

SU PRENOTAZIONE

Aperto a tutti, fino a raggiungimento della massima capienza come stabilito da normativa vigente.

Per info: E-mail: lara@transitfarm.com, Whatsapp: 347/4845958

Link: transitfarm.com/it/partecipa-evento

LE VIGNE DI ROBERTO 19-20 giugno www.levignediroberto.it

Programmi in corso di definizione consigliamo di contattare l’azienda

NANI 1967 – Tenuta Castello di Rubaro Soc. Agr. 19 - 20 giugno www.vininani.it

Programmi in corso di definizione consigliamo di contattare l’azienda

Provincia di Treviso

BORTOLOMIOL dal 1760 Valdobbiadene 20 giugno www.bortolomiol.com

DOMENICA 20 giugno 2021 – H 10.30

VINO, OLIO E ARTE Il Parco della Filandetta Bortolomiol apre i cancelli per un percorso davvero di eccezione. Dopo una breve visita alla cantina di vinificazione, una passeggiata nel vigneto biologico e tra le opere d’arte. All’interno della filanda si terrà il tasting seduti di due espressioni di Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, lo Ius Naturae Biologico e la nuova annata di Bandarossa Special Edition a cui seguirà la degustazione dell’Olio Riva Jacur, il tutto abbinato a dei finger food gourmet. Posti limitati Prenotazione obbligatoria Costo: 10€ a persona

+39 0423 804258

https://www.facebook.com/ParcoDellaFilandettaBortolomiol

CANTINA PIZZOLATO 19- 20 giugno www.lacantinapizzolato.com

Sabato 19 giugno 2021 dalle ore 09.00 – 12.30 / 15.30 – 20.00 – SOLO SU PRENOTAZIONE potrete:

• prenotare BIO TOUR IN CANTINA con DEGUSTAZIONE VINI nei seguenti orari: 09.00 o 10.30 / 16.00 o 17.30 (per scegliere il vostro bio tour preferito consultateli presso

https://www.lacantinapizzolato.com/visite/ e prenotate a: welcome@agricolapizzolato.com) • prenotare SOLO DEGUSTAZIONI VINI (3 VINI A SCELTA) con abbinamento di tagliere di salumi e formaggi locali – costo 12€ a persona

• prenotare il PIC NIC IN VIGNA – con BOX comprendente 4 proposte gastronomiche a persona + 1 calice di bollicine + 1 calice a scelta a persona – 20€ x 2 pax minimo

• WINE SHOP APERTO DURANTE TUTTO L’EVENTO con i seguenti orari: dalle ore 09.00 – 12.30 / 15.30 – 20.00

• SOLO SU PRENOTAZIONE a welcome@agricolapizzolato.com o 0422 928166 – PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE le ore 12.30 di VENERDÌ’ 18 GIUGNO 2021.

• CAPIENZA MASSIMA 50 persone per il mattino e 50 persone il pomeriggio

Domenica 20 giugno 2021 dalle ore 09.00 – 12.30 – SOLO SU PRENOTAZIONE si potrà:

• prenotare BIO TOUR IN CANTINA con DEGUSTAZIONE VINI nei seguenti orari: 09.00 o 10.30 (per scegliere il vostro bio tour preferito

VILLA SANDI 19 e 20 giugno www.villasandi.it

Villa Sandi propone un’imperdibile visita guidata con degustazione all’aperto. Sabato 29 maggio tutto il giorno domenica il pomeriggio Il percorso inizia dall’antica barricaia risalente al 1700, dove maturano prestigiosi vini rossi in barrique di rovere francese. Luogo ideale per lasciarsi trasportare nella realtà di Villa Sandi attraverso un video emozionale. Si snoda poi lungo secolari gallerie sotterranee nelle quali riposa il metodo classico, fino a raggiungere un luogo magico: la meravigliosa Villa in stile palladiano.

L’esperienza proposta è la seguente:

“Esperienza Classica”:

Primi passi nel mondo del vino con Villa Sandi

- Visita guidata: antica barricaia del 1700, video emozionale, gallerie sotterranee dove riposa il metodo classico, villa in stile palladiano.

- Degustazione di 2 vini: Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut Millesimato e Opere Trevigiane Metodo Classico Brut, accompagnati da “pan da vin”

- Durata: 1 ora e mezza

- Prezzo a persona: 15,00 €

VAL D'OCA 19 e 20 giugno www.valdoca.com

La Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D'Oca rappresenta la storia di un’impresa corale, una vera e propria iniziativa sociale nata nel 1952, grazie alla volontà di 129 soci fondatori. Nel cuore della zona di produzione del Prosecco Superiore di Valdobbiadene i 600 soci oggi si prendono cura oggi di più di 1000 ettari di vigneto. Val D’Oca aderisce al progetto Cantine Aperte 2021 e per l’occasione organizza delle visite guidate gratuite nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 maggio.

La visita, di circa 1 ora, prevede la degustazione guidata di 2 dei nostri vini.

La prenotazione è obbligatoria tramite email valdocaesapori@valdoca.com oppure telefonicamente al 0423 982070. (fino ad esaurimento posti)



RUGGERI 19 e 20 giugno www.ruggeri.it

Ruggeri Premium Experience – Euro 20

Aperti dalle 10.00 alle 19.00

Questa proposta è perfetta per chi ha voglia di scoprire il meglio del Mondo Ruggeri in un’ora! Ne uscirate entusiasti, avendo imparato alcuni concetti chiave relativi al territorio del Valdobbiadene Docg e allo stile e metodo Ruggeri, dopo aver visitato le varie fasi del processo produttivo; non mancherà ovviamente l’assaggio dei migliori spumanti, abbinati a dell’ottimo Pan da Vin!

Visita guidata del processo produttivo

Degustazione guidata di 4 vini Premium, abbinati a Pan da Vin:

- L’Extra Brut Millesimato, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Brut

- Cartizze Brut, Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg, Brut

- Giustino B Millesimato, Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, Extra Dry

- Cartizze Dry, Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg, Dry

L’esperienza verrà proposta più volte Sabato 29 e Domenica 30, nei seguenti orari: 10.00; 11.30; 15.00; 16.30; 18.00.

Gruppi di 4 persone a visita, oppure se conviventi/congiunti max 8 persone.

Se ci saranno prenotazioni su Domenica, il punto vendita rimarrà aperto in entrambe le giornate, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, altrimenti solo il Sabato

Provincia di Verona

Boscaini 19 - 20 giugno www.boscainicarlo.it

Visite guidate e degustazioni. Per maggiori info contattare l’azienda

FlaTio 20 giugno www.flatiowine.it

Con Daniela: ore 10:30- 14 -16 visita guidata a vigneto e cantina, degustazione dei vini accompagnati da un tagliere di salumi e formaggi tipici del nostro territorio. Calice in omaggio. Costo a persona 15 euro. Con Flavio: ore 11- 15- 17 laboratorio Ripasso. Visita a vigneto e cantina dove si assaggeranno 2 valpolicella ripasso in affinamento per scoprire l'evoluzione di questo importante vino rosso. Degustazione dei vini accompagnati da un tagliere di salumi e formaggi del territorio. Calice in omaggio. Costo 20 euro a persona.

È obbligatoria la prenotazione.

Ogni turno è a numero chiuso.

F.LLI RECCHIA 19- 20 giugno www.recchiavini.it

Ecco due proposte per un’esperienza unica e coinvolgente, alla scoperta della tradizione e dei sapori della terra.

- SABATO 19 GIUGNO DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 21:00

- DOMENICA 20 GIUGNO DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 14:00

Il programma prevede:

- Visita guidata in cantina

- Degustazione di 5 vini

- Tagliere di prodotti tipici (salumi, formaggi, giardiniera)

- Risotto all’Amarone della Valpolicella

- Sbrisolona

La degustazione si svolgerà all’aperto, presso l’azienda fratelli Recchia, e nel rispetto delle normative vigenti.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà comunque al coperto.

È obbligatoria la prenotazione entro giovedì 17 giugno

Il costo è di € 30 a persona

Per informazioni: Tel/WhatsApp: 351/7285698



LAVARINI 19-20 giugno www.lavarinivini.it

Cantine Aperte 2021: le proposte PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA info@lavarinivini.it - +39 0457513074

1) La Valpolicella in un sorso.

Viene proposta la degustazione dei vini più rappresentativi della Valpolicella:

- Valpolicella Classico Superiore DOC annata 2018;

- Valpolicella Ripasso Superiore DOC annata 2016;

- Amarone della Valpolicella DOCG annata 2015.

Durata 20 minuti circa.

PREZZO SPECIALE CANTINE APERTE 19-20 giugno 2021 €. 8,00 a persona

2) Come nascono i vini.

Viene proposta la degustazione guidata dei seguenti vini:

- Valpolicella Classico Superiore DOC annata 2018

- Valpolicella Ripasso Superiore DOC annata 2016

- “Piassaron” Rosso Verona IGT annata 2016

- Amarone della Valpolicella DOCG annata 2015

- Recioto della Valpolicella DOCG annata 2016.

Durante la degustazione verrà posta particolare attenzione alla spiegazione delle metodologie produttive delle diverse tipologie di vino.

La degustazione sarà accompagnata da un tagliere di salumi e formaggi tipici.

Durata 40 minuti circa.

PREZZO SPECIALE CANTINE APERTE 29-30 MAGGIO e 19-20 giugno 2021 €. 14,00 a persona

3) Amarone Experience.

Viene proposta una speciale degustazione con protagonista il vino principe della Valpolicella: L’Amarone. Sarà possibile confrontare diverse annate e diverse metodologie produttive per poter sperimentare come lo stesso vino possa assumere caratteristiche differenti.

Vini offerti in degustazione:

- Amarone della Valpolicella DOCG annata 2015

- Amarone della Valpolicella DOCG annata 2013

- Amarone della Valpolicella DOCG selezione “MAXIMUS” annata 2012

La degustazione sarà accompagnata da un tagliere di salumi e formaggi tipici.

Durata 45 minuti circa.

PREZZO SPECIALE CANTINE APERTE 29-30 MAGGIO e 19-20 giugno 2021 €. 24,00 a persona.

MONTRESOR 19-20 giugno www.vinimontresor.com

Visita della cantina con partenze in vari orari sia al mattino che al pomeriggio dalle 10 alle 17. Posti limitati prenotazione obbligatoria

Degustazione in giardino con spiegazione - degustazione in abbinamento con prodotti locali Durata visita 1h e mezza/ 2 ore

Info: wineshop@vinimotresor.it , siti e social

NOVAIA 19-20 giugno www.novaia.it

Azienda Agricola NOVAIA - Cantina e Fruttaio, via Olmo 4 - 37020 Marano di Valpolicella VR WeekEnd BIOLOGICO, tra vigneti ed oliveti, nella Valle di Marano, in Valpolicella Classica

Il Vino in Vigna! In Az. Agricola NOVAIA, tra vigneti ed oliveti Bio, nella Valle di Marano, in Valpolicella Classica:

All’aperto, tra vigneti, oliveti ed antichi muri a secco, conoscerete i vini BIOLOGICI DOC e DOCG Valpolicella, Ripasso, Amarone e Recioto. Con noi l’Azienda @FontanaBIO con composte, creme salate e succhi BIOLOGICI. Per garantire la sicurezza, le degustazioni avverranno solo su prenotazione ed all’aperto. In caso di maltempo o di nuove restrizioni, l’evento verrà annullato. Degustazione €15 (quattro vini con calice ricordo), degustazione €10 (se muniti di proprio calice).

Potrete inoltre passeggiare e sostare tra i vigneti Bio. Vi aspettiamo!

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE a: info@novaia.it, cristina.vaona@gmail.com Info: Cristina mobile (+39) 3407766613

Luogo evento: Az. Agricola NOVAIA, Fruttaio e Cantina - Via Olmo 4, 37020 Marano di Valpolicella (VR)

FRATELLI VOGADORI 19-20 giugno www.vogadorivini.it

Conoscete l’Amarone della Valpolicella? Pensate che sia un vino caro?Scopriamo come viene prodotto: visitiamo il vigneto e la cantina degustando i vini del territorio come Valpolicella, 100% Corvina, Raffaello, Amarone Forlago e Recioto. Sarà una passeggiata informale con il produttore (uno dei tre fratelli Vogadori) che vi trasmetterà la passione e l’amore per la nostra terra. Vi aspettiamo! Per informazioni o prenotare scrivete a info@vogadorivini.it

Provincia di Venezia

TÈSSERE 19 giugno www.tesserewinery.it

Nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dal Covid, quest'anno non solo la nostra cantina si aprirà agli ospiti, ma i nostri ospiti verranno accompagnati in modo pressoché individuale attraverso un percorso di degustazione e di convivialità: fatti accomodare al proprio posto, i visitatori potranno assaggiare i nostri vini con una degustazione dedicata in ogni singolo tavolo; con la stessa modalità, alcuni lettori si alterneranno di tavolo in tavolo offrendo ai partecipanti brevi letture, poesie o aneddoti sul vino, all'insegna dell'allegria e della leggerezza. Dalle ore 18.00, con posti limitati e prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni tel. +39 0421 320438

MIGLIO ROSSO 19 - 20 giugno www.migliorosso.com

Miglio Rosso è un marchio dell’azienda agricola Pierangelo Colla immerso nei vigneti del DOC Venezia. Produce vini con caratteristiche uniche legate alla terra, al mare ed alla tradizione familiare.

Per info e prenotazioni info@migliorosso.com Tel. 3407730402 Instagram: miglio.rosso Facebook: Miglio Rosso

L'azienda vitivinicola compre un’area di circa 200 ettari per lo più destinati alla coltivazione di uva. Riferimento: Pierangelo Colla

Zona vitivinicola: è situata nella campagna Jesolana e nasce dalle terre bonificate del fiume Piave Vitigni:G lera, Chardonnay, Verduzzo Trevigiano, Pinot Nero, Pinot Grigio, Cabernet Franc, Cabernet Souvignon, Carmenere, Merlot, Raboso Piave e Raboso Veronese. Ettari vitati: 100 Numero di bottiglie prodotte/anno:15.000

Etichette più importanti:Prosecco RosèProsecco BrutProsecco Extra dryChardonnayCabernet Franc Come arrivare: A4 Uscita Noventa - San Donà di Piave in direzione Jesolo Fermata autobus: stazione Eraclea paese Aeroporto: Venezia Marco Polo o Treviso Canova Stazione Treno più vicina: San Donà di Piave - Jesolo.

Provincia di Padova

CA' DEL COLLE 20 giugno www.cadelcolle.com

La giornata sarà incentrata sulla conoscenza del prodotto DOCG dei Colli Euganei, il Fior d’arancio, passando dalla visita in vigneto con l’inizio della fioritura per passare poi alla degustazione nelle sue tre tipologie, secco, spumante oppure passito. Per maggiori info visitate sito e social

Si consiglia di verificare adesione, dati e programmi in progress direttamente nei canali on line delle aziende

Le proposte sotto riportate possono subire cambiamenti come sempre consigliamo pertanto la verifica di orari e proposte nei siti e social aziendali. In generale ricordiamo che è consigliata la prenotazione.