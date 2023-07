Calici di stelle a Lonigo: vino, cibo, spettacoli

Tornano gli appuntamenti estivi che fanno sognare, quest’anno anche a Lonigo: il 28 e il 29 luglio 2023 saranno le notti di Calici di Stelle.

L'occasione per scoprire i vini e i prodotti dei Colli Berici, e non solo, trascorrendo piacevoli serate dalle atmosfere magiche.

28 - 29 LUGLIO 2023 DALLE ORE 19

Calici di Stelle

- Piazza Garibaldi, Lonigo

Mostre, spettacoli e intrattenimento in tutto il centro storico

PROGRAMMA CALICI DI STELLE

Piazza Garibaldi

Calici di Stelle - Evento di degustazione Vini

Fronte Palazzo Pisani

Bisa Acoustic Duo live

Torrione medievale

Aperto ai visitatori dalle ore 21.00 alle 23.00 a cura della Pro Loco Lonigo

P.zza XX Settembre

21.30 – 22.30 Esibizione atlete ed atleti di Ginnastica artistica "Sottosopra"

22.30- 24.00 Piazzetta 2.0 Vespa night show con esposizione moto a marce d’epoca, dj set

Piazza XXV Aprile

Ellen Bar Bdb Quartet live

Via Carlo Ridolfi

Santa Colomba ai fiumi con degustazione di loro vini e Finger Food della cucina di scuola libera

Piazza Matteotti

"Tap & Swing" esibizione di tip tap e Swing a cura di Licia Tirapelle & "GiggleMugs Swing Dancers" Anfiteatro teatro comunale ore 21.30

Area Drink & Food e gonfiabile per bambini dietro Palazzo Pisani

Via Roma

Mercatini Hobbisti a cura dell’Associazione Gusto Italiano

Bar Roma e Ottica Cainelli: "Alibenet live" acoustic

Parco Ippodromo: Lunapark ed Esibizione di danza comunità indiana