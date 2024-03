Caccia alle uova alla biofattoria Bisele! | 3-6 anni

Un racconto animato, un saluto alle galline ed un’avventurosa caccia alle uova in natura!

Esperienza in fattoria didattica nell’Altopiano di Asiago 7 Comuni per bambini dai 3 ai 6 anni.



Venerdì 29 marzo dalle 16.30 alle 17.30



Alcune leggende raccontano di un coniglio pasquale, altre dicono che si tratti di gentili donnine che volevano far felici i loro bambini, altre ancora parlano di draghi…chi avrà nascosto le nostre uova?



Chiediamo aiuto alle galline e iniziamo la nostra caccia alle uova!



Grandi emozioni attendono i giovani cercatori di uova!



Da portare con sè: scarponcini impermeabili, vestiario comodo e a strati, guanti e berretto.



Luogo BioFattoria Bisele: Via Beata Giovanna 26 - 36010 Canove di Roana (VI) - https://g.page/agribisele?share

L’attività si svolgerà in parte all’interno delle strutture riscaldate ed in parte all’aperto, anche in caso di presenza di neve. In caso di pioggia le attività verranno svolte all’interno.



Costo: 7€ a partecipante. Ogni partecipante riceverà delle uova da portare a casa.

Il pagamento va effettuato prima dell’inizio dell’attività.



Note: L’attività verrà attivata con un numero minimo di 4 partecipanti. I posti sono limitati.

NB i bambini potranno osservare da molto vicino le galline ma non entreranno nel pollaio a causa delle norme igienico-sanitarie.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18 DEL GIORNO PRECEDENTE



Contatti: 350 0476262 (WhatsApp, Chiamate) | e-mail: agribisele@gmail.com | www.agribisele.com



La Biofattoria Bisele è registrata nell’Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche del Veneto.