Cabaret: 'Ma per fortuna che c’era il Gaber!' con Gioele Dix

in occasione del ventennale della scomparsa di GIORGIO GABER, il Teatro Comunale “G.Verdi” di Lonigo ospita 'Ma per fortuna che c’era il Gaber! Viaggio tra inediti e memorie del Signor G', sabato 24 febbraio alle ore 21.00. Un serata speciale, con Gioele Dix che, per questo spettacolo, cura anche la regia e la drammaturgia.

Prodotto per il ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber nel 2023, dopo lo strepitoso successo al Piccolo Teatro e al Teatro Franco Parenti di Milano, Gioele Dix torna sulle scene italiane con un viaggio tra teatro e canzone intorno a memorie e inediti del “Signor G.”. Grazie a un talento originalissimo e alla sua sensibilità, Gaber ha saputo intercettare gli umori di una generazione vitale, polemica, inquieta, spesso anticipandone contraddizioni e cambi di rotta. In Ma per fortuna che c’era il Gaber convivono sorprese, rievocazioni personali, brani d’annata (Il Riccardo, Barbera e champagne) e bozze di canzoni alla Gaber-Luporini su cui inventare una musica (Appunti di democrazia). In scena, nella doppia veste di attore e di cantante, Gioele Dix è accompagnato da Silvano Belfiore al pianoforte e Savino Cesario alle chitarre, entrambi complici da anni delle sue affettuose scorribande gaberiane.

di e con Gioele Dix



canzoni di Giorgio Gaber, Sandro Luporini



e con Silvano Belfiore (pianoforte), Savino Cesario (chitarra)



produzione Centro Teatrale Bresciano, Giovit



