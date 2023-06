Blooming flowers and fireflies, passeggiata serale

Indirizzo non disponibile

BLOOMING flowers and FIREFLIES

Passeggiata tra fiori, lucciole, suoni della notte e visita ESCLUSIVA ad un WILD GARDEN.

Un'altra NOVITÀ per questa estate 2023!

Potrai visitare un WILD Garden.

Sai già cos'è? Imparerai a capire perché è così IMPORTANTE.

Ci saranno le MAGICHE lucciole.

Ci saranno le VOCI del bosco.

Cammina Respira Rallenta insieme a Riccardo Muraro ti invita a passare una serata tra CURIOSITÀ meraviglia e CONOSCENZA.

Perché solo conoscendo e AMANDO la Natura riusciamo a prendercene CURA.

Perché le NOSTRE non sono semplici PASSEGGIATE.

Ma molto, molto di più.

DATI TECNICI:

Sei invitato ad indossare INDUMENTI adatti alla stagione, al clima e SCARPE con suola scolpita

QUANDO:

Venerdi 16 giugno alle 20:00

2 ore e mezza circa con pause comprese.

Livello di difficoltà: facile

lunghezza 4 km; dislivello: assente

Lago di Fimon (IL PUNTO ESATTO VERRA` COMUNICATO AD ISCRIZIONE AVVENUTA)

12 euro.

Ragazzi fino a 10 anni: 8 euro

Bambini fino a 3 anni: gratis

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA



cammina.respira.rallenta@gmail.com (lasciando gentilmente un contatto telefonico).