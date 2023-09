Birrificio Birrone presenta la Grande Festa Agricola dei MARANEA DAYS

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2023 Birrificio Birrone lancia i MARANEA DAYS, tre giorni di Festa Agricola nella sua Taproom di Isola Vicentina.

Musica, piatti speciali, trattori storici, apertura botti e ospiti, presentando MARANEA, l’inconfondibile Gluten Free Corn Ale di Birrone. Sempre più Birrificio Birrone crede e si impegna nello sviluppo della filiera agricola italiana e nella valorizzazione delle sue eccellenze. Per questo festeggerà nella Taproom di Isola Vicentina con i MARANEA DAYS la sua Anima Agricola, che lo spinge a coltivare le proprie terre per dare vita a birre eccezionali che parlano dI territorio.

Membro del Consorzio Mais Marano, oltre che di Coldiretti, proprio in collaborazione con il Consorzio dà vita a MARANEA, la sua Gluten Free Corn Ale, la cui nuova versione verrà presentata ai MARANEA DAYS.

Il Birrificio Artigianale Agricolo BIRRONE, tra i più importanti a livello italiano, fin dalla sua nascita nel 2008 a Isola Vicentina (VI) mantiene un’anima non solo artigianale, ma fortemente legata al territorio, producendo birre naturali, di altissima qualità, non trattate termicamente né chimicamente. Proprio per questo suo fortissimo legame con la terra e nella ricerca di una salubrità assoluta delle proprie birre, sviluppa un percorso sempre più orientato alla produzione delle materie prime nelle proprie terre. La filiera agricola e la trasformazione 100% in Italia a garanzia di birre non solo eccezionali da un punto di vista qualitativo, ma anche assolutamente sane. Un percorso che ha portato a grandi successi e a prodotti eccezionali posizionando Birrone tra i primi 10 birrifici in Italia in termini di volumi ed è ai vertici dei più premiati.

Per questo durante i MARANEA DAYS festeggerà insieme al grande pubblico non solo la nuova versione di MARANEA, la sua Gluten Free Corn Ale 100% senza glutine, ma la propria Anima Agricola. A simboleggiare questo legame, tra le altre, una piccola mostra di trattori storici organizzata nel spazio esterno della Taproom e la presenza di un trattore moderno davvero eccezionale che accompagnerà tutta la durata dei MARANEA DAYS.

Domenica 24 SETTEMBRE Ospite d’Eccezione MANUEL “ROCCIA” BATTAGLIA, più volte Campione del Mondo di Braccio di Ferro e ideatore del format “AMICI DEL COLESTEROLO”.

E in tutte e tre le serate della manifestazione un calendario con tantissima musica:

VENERDI’ 22 SETTEMBRE COUNTRY TOUR La Country Music a Vicenza dal 2001! Ti aspettano per dare inizio alle danze e scatenarsi tutta la notte!

SABATO 23 SETTEMBRE NUOVANTA La grande musica pop e dance degli anni 90 e 2000! Uno spettacolo unico e coinvolgente con tantissime sorprese!

DOMENICA 24 SETTEMBRE RADIOSBORO 30 anni di “cover boare” e gag irriverenti in perfetto stile campagnolo per fare “BACCANO ALLO STATO PURO”.

LOCATION via Fossanigo 6, 36033 Isola Vicentina (VI)

LINK ALL’ EVENTO https://fb.me/e/3RdqDKEm3