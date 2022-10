Martedì 13 dicembre presso l’Auditorium Vivaldi di Cassola, alle ore 10.00, torna lo speciale natalizio di Fondazione Aida e Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento, dedicato alle scuole: Bentornato Babbo Natale.

Babbo Natale non vuole saperne di partire per la consueta distribuzione dei doni! Con tutte le distrazioni che ci sono in ogni angolo, con gli spot pubblicitari e tutti i finti Babbo Natale che girano, i bambini e le bambine non credono più alla Magia del Natale e non aspettano più con la gioia nel cuore i doni che lui porta. Ma è veramente così? Chiara e Federico partono per un’altra avventura con l’intento di aiutare Babbo Natale e salvare nuovamente questa magica festa.

Bentornato Babbo Natale è uno degli appuntamenti della rassegna Teatro Scuola, all’interno della serie di spettacoli teatrali di Cassola, che continueranno fino ad aprile 2023.

Lo spettacolo è organizzato da Fondazione Aida ets in collaborazione con Auditorium Vivaldi di Cassola, Assessorato alla Cultura del Comune di Cassola, con il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, e con il patrocinio della Provincia di Vicenza.



Biglietti: unico, riservato alle scuole: 4,5 euro.