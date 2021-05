Riapre il bar sulla terrazza della Basilica palladiana: il panorama più bello che c'è

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Non solo una terrazza con una vista mozzafiato, ma la terrazza di uno dei monumenti più belli che esistano.

Venerdì 11 giugno alle 19 riapre la terrazza della Basilica palladiana con il bar dal suggestivo affaccio panoramico sulla città.

Uno dei luoghi più amati di Vicenza torna ad essere visitabile da martedì a domenica, dalle 10 alle 17, orari di apertura dell'intero monumento.

Il bar della terrazza, gestito dalla società Palladio 9 srl, sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 19 all'una di notte e la domenica dalle 18.30 alle 23, nel caso in cui il Veneto dovesse rientrare in zona bianca.

Gli orari verranno adeguati alle disposizioni di contenimento della pandemia.

"Con l'apertura della terrazza sarà possibile visitare la Basilica nella sua interezza, dal piano terra, al salone e alle logge al primo piano, fino alla terrazza tanto apprezzata per il panorama suggestivo - dichiara l'assessore alla cultura Simona Siotto -. E' possibile, infatti scorgere da un lato la Basilica di Monte Berico e dall'altro le montagne e perdersi nell'osservare i tetti della città e le contrade. Si completa così l'apertura di tutti gli spazi museali civici della città: siamo quindi pronti per offrire ai turisti tutte le nostre bellezze artistiche e culturali".

"Poco alla volta stiamo uscendo da una difficile situazione che ha messo in difficoltà turismo e commercio - commenta l'assessore al turismo e alle attività produttive Silvio Giovine -. Con l'apertura della terrazza e del bar nel monumento più rappresentativo della città diamo un segnale di ritorno alla normalità. I monumenti nazionali rappresentano identità e storia del Territorio in cui si trovano e costituiscono un fondamentale attrattore turistico. Il bar in terrazza contribuisce a rendere indimenticabile la visita della Basilica".

L'ingresso sarà consentito nel rispetto delle norme di sicurezza previste, fino a 30 minuti prima della chiusura.

Storia

L’ultimo, grande riconoscimento a questa magnifica opera è arrivato il 9 maggio del 2014, quando la Basilica Palladiana diventa Monumento Nazionale.

La sua storia, però, è ricca di date e momenti da ricordare.

Edificio simbolo di Vicenza, progettata dal grande Andrea Palladio e completata nel 1614, un bombardamento la danneggia gravemente durante la seconda guerra mondiale.

Nel 1994 viene inserita dall’Unesco nella lista dei beni patrimonio dell’umanità. Dopo un restauro tra i più importanti in Italia, durato 5 anni, tra il 2007 e il 2012, la Basilica viene riaperta e torna a splendere per i suoi cittadini e per le migliaia di turisti che ogni anno visitano la città.

A due anni e mezzo dall’ apertura, la Basilica, ha già raggiunto un milione di visitatori.

Location

Sopra i negozi, sopra la bellezza dei portici, sopra al piano dedicato alle straordinarie mostre degli ultimi anni, sopra a tutto, la terrazza offre un meraviglioso belvedere sulla città e sui colli circostanti.

Un punto di vista mozzafiato su quei vicoli, quegli scorci e quei tetti che fino a poco tempo fa erano privilegio solo di pochi.

L’apertura serale, poi, l’ha già resa una delle meta estive più attraenti dove trascorrere qualche ora in un’atmosfera davvero speciale.

Basta salire, sedersi, perdere lo sguardo nella magia del panorama, lasciarsi riscaldare dal sole del tramonto e rinfrescare da un drink eseguito a regola d’arte.

Servizi

Non bastasse un contesto così affascinante, ci pensa il ventaglio delle offerte proposte a regalare ulteriori emozioni.

Un servizio bar e una piccola ristorazione, sempre a disposizione.

Che si tratti di un compleanno, di una cena aziendale, di un matrimonio o di un avvenimento speciale, la location e il servizio, nel vero senso della parola, sono all’altezza.

Un luogo dove godersi un aperitivo al tramonto o dare vita a un evento speciale, su misura, per trasformarlo da occasione particolare a serata indimenticabile.