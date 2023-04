Asparago e dintorni: sagra dell'Asparago bianco a San Zeno di Cassola

Indirizzo non disponibile

A San Zeno di Cassola (VI) ogni anno si rende omaggio all'Asparago Bianco di Bassano del Grappa con una festa. L’Asparago e Dintorni è in programma dal 30 aprile al 7 maggio 2023.

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile assaporare svariati piatti tipici del territorio, deliziando il proprio palato con il caratteristico gusto dolce-amaro che rende del tutto particolari gli asparagi di Bassano.

Specialità gastronomiche a base di asparagi: dagli asparagi cotti a vapore con uova, al risotto, e lasagne.

Lo stand gastronomico offrirà, come negli anni precedenti, piatti a base di Asparagi e non.

Quest’anno NON sono previsti gruppi dal vivo nè l’area dedicata al liscio.

Sarà però presente l’Area Spritz, organizzata dal Gruppo San Zeno Giovani.

Durante l’intera festa sarà presente la pesca di beneficienza, che si troverà all’interno della tendostruttura.

DOMENICA 7 MAGGIO ci sarà la consueta MARCIA DEGLI ASPARAGI.

La marcia non competitiva prevede diversi percorsi: 4-6-12-18 Km.

La cena di VENERDÌ 5 MAGGIO si può prenotare chiamando o scrivendo su Whatsapp dalle 18:00 alle 20:00, al numero: 3206126251.