Costruire con la carta: lezioni per bambini e genitori

Per imparare a realizzare biglietti d’auguri o libri d’artista inventati, corso pratico – teorico in cui si imparerà a giocare con la carta per realizzare strutture tridimensionale, paesaggi immaginari e architetture fantasiose.

Durante il percorso si analizza la carta in tutti i suoi aspetti, quanti tipi di carta esistono, con quali strumenti possiamo entrare in relazione con la materia carta ma soprattutto quali gesti possiamo fare noi sulla carta per modificarla, trasformarla e donagli nuova vita! Durante questo laboratorio on line, sperimentiamo alcune tecniche per giocare con la carta e impareremo alcune metodi per realizzare strutture pop up.

1. Durante questo incontro verranno date le basi pratico-teoriche di come realizzare una struttura pop-up si sperimenta con la carta per trovare varie soluzioni strutturali. Si potranno poi realizzare scenari immaginari, biglietti d’auguri scenografici o un libro d’artista personalizzato.

2. Sculture di carta: tra fantasia e immaginazione. Realizzeremo delle vere e proprio sculture di carta. Sculture da viaggio o sculture componibili passando dal foglio bidimensionale alla tridimensionalità realizzando così strutture fantasiose ed originali.

Docente

Leonarda Nadia Fusco, designer, progetta e conduce laboratori esperienziali per bambini, ragazzi e adulti. Fra le altre cose si occupa da sempre di creazioni artigianali e studio dei materiali, con il pensiero che “Fare – Creare -Disfare” sia la sintesi perfetta per sviluppare idee e appassionare le persone alla manualità.

Date: sabato 22 e 29 maggio

Orario: 10:30

Quota di partecipazione: 10 euro

Iscrizioni entro: lunedì 17 maggio

Numero massimo di partecipanti: 10 (le eventuali coppie genitore/figlio sono conteggiate come partecipante unico)

Età minima dei partecipanti: 8 anni, l’incontro è aperto sia solo ai bambini che a bambini e genitori

Materiali necessari per i partecipanti:

- cartoncini colorati e bianchi da 200/220 gr formato A4,

- fogli colorati circa 80 gr formato A4,

- carta da fotocopia bianca formato A4,

- carta di vario genere e di recupero (carta di giornale, riviste, cartoncino ondulato, carta da pacco, ecc.)

- colla stick, forbici,

- pennarelli colorati, pennarello nero, matita , gomma per cancellare , righello

Facoltativi:

Fustelle o perforatrici e taglierino (questo da utilizzare con la presenza di un adulto)

Iscrizioni:

Presso lo sportello Informacittà Arzignano, dal lunedì al venerdì in orario 16.00 – 19.00

Informazioni:

Informacittà, 0444.476609