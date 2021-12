Arriva l’operetta al TCVI: Sul bel Danubio blu

Prosegue la programmazione degli spettacoli fuori abbonamento al Teatro Comunale di Vicenza: sabato 18 dicembre alle 16 in Sala Maggiore la Compagnia Corrado Abbati propone “Sul bel Danubio blu”, un’immersione nelle atmosfere della grande Vienna, in un viaggio teatrale e musicale di indiscusso fascino, accompagnati dalle musiche di Johann Strauss, eseguite da un’orchestra dal vivo.

Poco più di 150 anni fa Johann Strauss figlio scriveva quello che sarebbe diventato il manifesto di un’intera epoca, vale a dire il valzer “Sul bel Danubio blu”. Più che una semplice musica da danzare, un simbolo e un mito che ancora oggi vive e si rinnova generazione dopo generazione, un’espressione di buonumore, di voglia di vivere, di fare festa. Ecco dunque un’operetta “portatrice sana” di gioia e buonumore: caratteristiche tipiche di questo genere di spettacolo che vanta folte schiere di estimatori.

“Sul bel Danubio blu”, per la regia di Corrado Abbati e la direzione musicale di Marco Fiorini, è una “rivista” nel segno della tradizione, uno spettacolo in cui il ritmo della narrazione e l’armonia degli spunti melodici si fondono in una sequenza di allegri e spensierati episodi, riproponendo linguaggi ed espressioni teatrali tipiche dell’epoca di Strauss. Dalla commedia all’operetta, dalla musica da ballo all’opera, uno spettacolo ricco di leggerezza e seduzione nel quale, ballando un vorticoso valzer, può succedere di innamorarsi, perché quella che il pubblico ascolterà è musica che scioglie i cuori e scalda l’anima.

Le musiche di Strauss, Lehár, Kálmán e Abraham, saranno i cardini entro cui saranno proposte una drammaturgia in cui si inseriscono i diversi quadri ricavati da operette di culto come “Il pipistrello”, “La vedova allegra” o “La principessa della Czarda”, per dare vita ad uno spettacolo tutto ritmo ed energia. Già applaudito in prima nazionale al teatro Ponchielli di Cremona e programmato in diversi altri teatri lirici come il Regio di Parma, l’Alighieri di Ravenna e il Fraschini di Pavia, “Sul bel Danubio blu” arriva a Vicenza per portare spensieratezza, gioia e divertimento.

La storia della Compagnia di Operette Corrado Abbati si snoda in più di venticinque anni di attività, durante i quali sono stati realizzati una cinquantina di allestimenti. Dai titoli più noti e popolari come “La vedova allegra”, “Il Pipistrello” e “Il paese dei campanelli”, al recupero di operette meno famose ma proprio per questo ancora ricche di fascino, come “Frasquita” o “Il conte di Lussemburgo” di Franz Lehàr alle commedie musicali “Tea for Two” di Vincent Youmans o “My Fair Lady” di Frederick Loewe, la Compagnia Corrado Abbati si è ritagliata un posto di primo piano nell’ambito del teatro d’operetta italiano.

Dalla grande tradizione musicale viennese alla “piccola lirica” tricolore, la Compagnia diretta da Corrado Abbati ha continuato e continua ancora oggi a distinguersi per la varietà e le qualità degli allestimenti, svolgendo con entusiasmo un ruolo primario e fondamentale per la crescita e l’affermazione del teatro d’operetta e del “classic” musical in Italia.