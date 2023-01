Aperitivo per single al Mostacci

Indirizzo non disponibile

L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!



Al Mostacci di Vicenza avrete la possibilità di conoscere gente single della vostra città, stringere nuove amicizie e, magari, trovare qualcuno a voi affine. Il tutto gustando delle deliziose prelibatezze dal menù, e sorseggiare buonissimi drink.



Selene sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l'occasione giusta per poter fare nuove amicizie!