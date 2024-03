Antonello Venditti in concerto al Marostica Summer Festival per i 40 anni di "La notte prima degli esami"

Ancora una star della musica italiana alla decima edizione di Marostica Summer Festival Volksbank. La voce di Antonello Venditti sarà in Piazza Castello il 17 luglio (ore 21.30) per una tappa del tour “Notte prima degli esami 1984-2024 40th Anniversary”.

Notte prima degli esami, una delle canzoni più amate di Antonello Venditti, festeggia quest’anno il suo quarantennale. Per rendere omaggio al brano, il cantautore romano sarà protagonista di nuovo, atteso tour estivo. Nel corso del concerto, Venditti e la sua superband proporranno i brani dell'album Cuore, che compie a sua volta 40 anni, insieme a molti altri grandi successi della sua lunga storia musicale.

Pubblicata nel 1984 come lato b del singolo Ci vorrebbe un amico, Notte prima degli esami è stata scritta da Venditti in un periodo tormentato: il matrimonio con Simona Izzo era finito con il divorzio, nonostante la nascita del figlio Francesco. Il successo però era costante: alla fine dell’84 l’album Cuore venne premiato con la Vela d’oro, assegnata al disco più venduto dell’anno. Nel brano vengono citati “quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla”: è l’omaggio di Venditti agli amici del Folkstudio, il club romano culla della scena cantautorale anni 70, ovvero lo stesso Antonello, Francesco De Gregori, Giorgio Lo Cascio e Ernesto Bassignano. Nel brano compare anche il verso “notte di coppe e di campioni”, che quell’anno prese un significato amaro per i tifosi della Roma (come lo stesso Venditti): il 30 maggio di quell’anno, allo Stadio Olimpico, la Roma perse ai rigori la finale di Coppa dei Campioni (oggi Champions League) con il Liverpool. Venditti suonò comunque al Circo Massimo al termine della gara. Il richiamo agli esami di maturità e le immagini suggerite dalla canzone hanno trasformato Notte prima degli esami in un inno capace di attraversare tutte le generazioni.

Il cartellone della decima edizione di Marostica Summer Festival Volksbank, organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank, vanta i più importanti artisti della scena musicale nazionale ed internazionale: Il Volo (3 luglio), Emma (6 luglio), Take That (7 luglio), Deep Purple (11 luglio), Annalisa (12 luglio), Pooh (doppia data il 15 e 16 luglio) e Antonello Venditti (17 luglio).

Le prevendite al concerto sono disponibili a partire dalle ore 16.00 di venerdì 15 marzo nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

Inizio concerti ore 21.30.

Biglietti concerto Antonello Venditti (17 luglio):

poltronissima platinum € 70+diritti di prevendita

poltronissima gold € 60+ diritti di prevendita

poltronissima € 52+ diritti di prevendita

poltrona € 43+ diritti di prevendita

tribuna € 52+ diritti di prevendita