Antica Sagra Patronale di Restena: specialità quaglie, tartufo

Tradizionale Sagra Patronale a Restena, piccola frazione di Arzignano, il 25-26-27 agosto e 1-2-3 settembre 2023.

Durante la manifestazione funzionerà un ricco stand gastronomico e la pesca di beneficenza.

La manifestazione si svolge nei pressi della Chiesa Parrocchiale in via San Benedetto con intrattenimenti musicali di orchestre, concerti, esibizioni di ballo, giochi gonfiabili per bambini, pesca di beneficenza e degustazioni nello stand gastronomico aperto ogni sera dalle 19 alle 22.

Specialità: quaglia alla griglia - bigoli al sugo di quaglia - lasagne al tartufo - gnocchi al tartufo - frittelle dolci.