Andar per malghe con le ciaspe

Il giro delle malghe di Gallio, sull’Altopiano di Asiago, è un itinerario facile che si snoda nel bosco tra il rifugio Campomulo e il rifugio Campomuletto, passando per casara Fiaretta e malga Fiara.

Seguendo la mulattiera attraverso il bosco, tra vallette, buse, radure, piccoli rilievi e luoghi che si somigliano, passeremo per malga Fiaretta, un complesso di tre edifici composto dalla casara, dove si faceva il formaggio, dal ricovero per gli animali e dall’abitazione del malgaro a due piani.

Qua e là, passo dopo passo, si aprono scorci su Cima Portule, Cima XII e Cima XI ( così chiamate dai pastori, che non possedendo orologi, sapevano che ora era dalla posizione del sole sulle rispettive cime), Corno di Capo Bianco.

DOMENICA 20/2/2022

Ritrovo ore 9:00 al parcheggio Centro Fondo Gallio, loc. Campomulo (VI)

Dettagli ritrovo: https://goo.gl/maps/PQG8RZBti4zLMxeA8

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO:

- scarpe da trekking possibilmente alte

- ghette

- abbigliamento comodo a strati

- zaino e giacca invernale

- acqua, bevande calde e snack secondo proprie necessità

- occhiali da sole, crema solare

- ciaspole

- bastoncini ( per chi è solito usarli )

DETTAGLI ESCURSIONE:

- Lunghezza: 8 Km

- Durata: 4 ore

- Difficoltà: Facile

- Dislivello: 300 m

PREZZO: euro 65,00

COME PRENOTARE:

- Contatta la guida di riferimento Andrea a andrea.desanti@escursionitrekking.it o 334-1311250

IL PREZZO COMPRENDE:

- Accompagnamento ad opera di una Guida Escursionistica

Ambientale AI SENSI DELLA LEGGE n° 4/2013 e regolarmente iscritta ad AIGAE ( Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche ) + copertura assicurativa di legge della responsabilità civile professionale della guida

- pranzo in rifugio (primo, secondo e dolce)

- noleggio ciaspole e bastoncini

- Spese di agenzia