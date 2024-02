A passo d'asino tra le antiche contrade di Caltrano

Trekking someggiato con gli asini tra le antiche contrade di Caltrano, domenica 25 febbraio 2024 dalle ore 9,30.

Attraverso le antiche contrade dove il tempo sembra essersi fermato, percorrendo sentieri immersi nel verde e contornati dalla bellezza dei muretti a secco, patrimonio Unesco. Ci si immerge in posti antichi, nella quotidianità della gente di un tempo, fatta di vita conviviale di contrada, duro lavoro nei piccoli campi e nei boschi sempre con l'aiuto indispensabile dell'asino.

Percorso di media difficoltà con un dislivello di 250 m e una lunghezza di 8 km circa.

Bambini e ragazzi potranno a turno salire in sella agli asini dove il percorso lo permette!

PARTENZA: ore 9.30 da Piazza San Marco, contrada Sandonà, Caltrano (VI)

DA PORTARE IN ESCURSIONE: scarponi da montagna, pantaloni lunghi, vestiario a strati. Da non dimenticare l'acqua per l'intera escursione (almeno 1 litro) in quanto durante il percorso non sono presenti punti di approvvigionamento.

COSTO: € 15,00 adulti

€ 10,00 bambini sotto i 15 anni

INFO E PRENOTAZIONI:

346 2310557 Thomas

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA