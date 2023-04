25 Aprile: passeggiata sulle tracce dei Partigiani

Tra le vicende meno note della storia altopianese ci sono le pagine della Resistenza, ossia le tristi vicende che seguirono l’armistizio del 1943.

Il villaggio di Camporovere pagò un alto prezzo durante il conflitto, metà delle abitazioni furono date alle fiamme ma evitarono la rappresaglia verso la popolazione civile.

Durante l’escursione la guida vi condurrà in un viaggio nella storia e la natura dei luoghi, percorreremo i sentieri nascosti dei partigiani che portano ancora i nomi che diedero i coloni cimbri secoli e secoli fa.

Martedì 25 aprile 2023 dalle 9.30 alle 12.30 - Passeggiata guidata naturalistico- culturale

META: i boschi ed i prati di Camporovere - Altopiano dei Sette Comuni (VI)

DIFFICOLTÀ: difficoltà 3 su una scala da 1 (facilissimo) a 5 (impegnativo)

Il percorso si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

DA PORTARE CON SÉ: scarponi da montagna, vestiario a strati adatto al clima montano, giacca impermeabile, acqua per tutta la durata dell’escursione, un piccolo snack come la frutta secca, crema solare, occhiali da sole, cappellino.

COSTO: 15€ a persona per l’escursione guidata. 5€ per i ragazzi sotto i 15 anni.

RITROVO: ore 9.30 al parcheggio della Chiesetta dell’Holl - Camporovere di Roana (VI)

https://goo.gl/maps/5djzLNrx66UfiFWa9

Si parte a piedi dal luogo di ritrovo.

INFO E PRENOTAZIONI: 3471836825 (WhatsApp, chiamate), info@asiagoguide.com, www.asiagoguide.com