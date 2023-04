25 Aprile: Nuovo Canzoniere Partigiano al Drunken Duck di Piazza delle Erbe

Per il 25 aprile 2023 la birreria Refe, Drunken Duck di Piazza delle Erbe a Vicenza organizza un concerto.

ORE 11.30 LIVE NUOVO CANZONIERE PARTIGIANO

E' un collettivo di musicisti dell'Alto Vicentino (Il Buio, Phill Reynolds, Hearts Apart, Hexn tra gli altri) che nasce da un lavoro di ricerca e attualizzazione dei canti della Resistenza italiana. Canti di lotta su nuovi percorsi sonori, che ricordano a tutti noi dopo più di 70 anni, uno dei momenti più importanti della storia del popolo italiano.

Canzoni che vogliono parlare ai giovani d'oggi e idealmente avvicinarli ai coetanei di allora per salvaguardare e trasmettere i pensieri di giustizia e libertà come germogli di condiviso e sociale e impegno civile.

Special Menu by "Il Pastificio Vicenza"