25 Aprile: Funky in Collina con Dax dj alla cantina Magia di Barbarano

Martedì 25 aprile torna il funk in collina! "May the funk be with you": non servono altre presentazioni per Dario Bedin, ai piatti DAX DJ che con i suoi vinili e le sue sonorità anche questa volta vi farà viaggiare. Orario dj set indicativamente 19.00-22.00. A pranzo si possono degustare i vini e l'olio extravergine di oliva prodotto da Magia di Barbarano durante un aperitivo/picnic musicale tra la natura.

25 aprile 2023

PRANZO: dalle 12.30 alle 15.30 porchettata su prenotazione

20 € MENÙ:

1 Calice di Vino o una Bibita/Succo di Frutta

Pasta Fredda con Pomodorini Confit, Melanzane e Stracciatella

Porchetta Tiepida Tagliata a Coltello con Formaggio di Malga, Cavolo Cappuccio e Formaggio di Malga

25 € MENÙ:

1 Calice di Vino o una Bibita/Succo di Frutta

2 Cicchetti

Pasta Fredda con Pomodorini Confit, Melanzane e Stracciatella

Porchetta Tiepida Tagliata a Coltello con Formaggio di Malga, Cavolo Cappuccio e Formaggio di Malga

Caffè e Crostatina alla Confettura di Frutta

[Alternative vegetariane/vegane/senza glutine disponibili a richiesta]

PRANZO su PRENOTAZIONE

Dalle 15.30 INGRESSO LIBERO senza necessità di prenotazione con possibilità di riservare tavoli

Prenotazioni (fino al lunedì sera) tramite messaggio WhatsApp al 389 1749 789

Possibilità di acquistare calici o bottiglie di vino, birra, taglieri, cicchetti e panini direttamente al bancone.

In caso di tempo incerto la porchettata è confermata per le prime 50 prenotazioni.

SERA: Martedì 25 Aprile FUNKY IN COLLINA - Magia di Barbarano DAX DJ SET House • Funk ore 19.00-22.00.

????????????????????????

DOVE:

Magia di Barbarano

Via San Martino 29

Barbarano Mossano

(la trovate su Google Maps cercando Magia di Barbarano)

????????????????????????

PRENOTAZIONI entro il lunedì sera SOLO tramite WhatsApp al 389 1749 789 (Giacomo)