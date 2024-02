'14^ puro 10000' gara competitiva su strada di 10 chilometri a Zanè

14a edizione di “Puro 10000”, gara competitiva su strada di 10 chilometri, che si svolgerà a Zanè (VI). Si tratta di una gara tecnica e veloce con atleti che arrivano da tutto il Veneto (e anche da fuori), e che in passato ha visto tra i vincitori Said Boudalia e un giovane Eyob Faniel.

Quote di iscrizione:

- 15 € fino al 31 marzo

- 20 € fino al 13 aprile



Quest'anno torna la gara per i bambini "Puro 1000 kids", corsa ludico motoria di circa un chilometro aperta a bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni. Iscrizioni la domenica mattina prima della gara.



Il regolamento completo della gara è disponibile su https://www.runnersteamzane.it/gare/regolamento-puro10000.