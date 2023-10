Vendeva bottiglie di olio con la sua etichetta travasando oli di varie marche, denunciato commerciante

Nei giorni scorsi i finanzieri berici hanno denunciato il titolare di una ditta individuale dedito alla vendita ambulante di oli alimentari e sottoposto a sequestro penale oltre 360 litri di oli vegetali di varia tipologia, quasi 700 contenitori di olio e altri vari strumenti finalizzati al confezionamento dello stesso.

L’operazione prende avvio dopo la scoperta della presenza nel comune di Bassano del Grappa di un laboratorio, in uso a una ditta individuale, nel quale un commerciante ambulante di olio travasa oli di varie tipologie, marche e provenienza all’interno di contenitori recanti il proprio marchio commerciale e alla successiva vendita degli stessi agli ignari clienti finali. In altri casi, inoltre, il commerciante si limitava, con l’ausilio di un phon, a scaldare l’etichetta originale del prodotto per poi sostituirla con la propria e procedere alla vendita al dettaglio.

La perquisizione del laboratorio di imbottigliamento ha portato al sequestro di 366 litri di oli alimentari di varia qualità e tipologia, 691 contenitori per oli vuoti, tra quelli già venduti e successivamente riconsegnati dai clienti, quelli contenenti l’olio successivamente travasato e quelli nuovi, pronti per essere riempiti, etichettati e venduti, nonché vari strumenti utili al successivo confezionamento del prodotto tra cui imbuti per il travaso, tappi ed etichette adesive. Il titolare della bottiglieria ha poi messo in vendita.