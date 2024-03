Ingegnere falsifica titoli edilizi: denunciato

I finanzieri del Comando provinciale di Vicenza nei giorni scorsi hanno concluso le indagini nei confronti di un ingegnere operante sull’Altopiano dei 7 comuni, indagato per il reato di contraffazione di altri pubblici sigilli. In particolare, le Fiamme gialle asiaghesi, a seguito di anomalie segnalate da un Ente Pubblico, hanno eseguito delle indagini di polizia giudiziaria nei confronti di un ingegnere sospettato di consegnare ai propri clienti titoli edilizi (SCIA e CILA) solo apparentemente presentati agli uffici tecnici comunali.

Le attività d’indagine hanno consentito di accertare che lo stesso ha formato nel proprio studio decine di titoli edilizi sui quali aveva apposto, tramite dei lucidi, un timbro di protocollo di ricezione appartenente all’Ente Pubblico. Il professionista, dopo aver redatto il documento contraffatto, ha provveduto a consegnare lo stesso ai clienti, i quali, sulla scorta della fiducia riposta nell’ingegnere, avviavano lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di immobili anche per consistenti importi. Inoltre, è stata accertata la formazione di numerosi titoli edilizi per l’installazione di appostamenti precari per la caccia, risultati anch’essi contraffatti e mai presentati negli uffici competenti.

Dalle perquisizioni nello studio dell’ingegnere e nell’Ente pubblico è emerso che posto dei titoli edilizi

risultava protocollata tutt’altra corrispondenza. L’ingegnere è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di contraffazione di altri pubblici sigilli. Sottoposte a sequestro tutte le pratiche contraffatte.